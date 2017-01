Anna Gabriel, sobre Junts pel Sí: "Ens han volgut eliminar"

La Portaveu de la CUP al Parlament, Anna Gabriel, ha acusat Junts pel Sí (JxSí) d'haver intentat acorralar la CUP per "destrossar" el partit: "Ens han volgut eliminar i encara hi ha gent que treballa per a destrossar-nos", ha afirmat.

Entrevistada paper secretari general de Podem, Pablo Iglesias, al programa 'La Tuerka', Gabriel ha assenyalat que la Coalició de JxSí, que va unir a CDC, ERC i personalitats independents, era un "artefacte" que estava "pensat per guanyar" els eleccions catalans del 27 de setembre del 2015.

Però finalment "no guanyen els eleccions", perque "no tenen la majoria parlamentària suficient i necessiten" la CUP per arribar a la majoria absoluta, recorda a l'entrevista. A partir d'aquest moment, segons Gabriel, es desencadena l'anomenat "pressing CUP", la pressió que des de les files sobiranistes es va exercir sobre la CUP perquè facilités la investidura d'Artur Mas com a president de la Generalitat.

"Ens han portat a un terreny per destrossar-nos, que és diferent de gestionar o cavalcar en les contradiccions", ha denunciat Gabriel, que s'ha definit com "un producte de la classe treballadora".