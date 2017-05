Arrimadas s'imposa en les primàries de Ciutadans i tornarà a optar a la Generalitat

Inés Arrimadas tornarà a ser la candidata de Ciutadans a la Presidència de la Generalitat. La cap de l'oposició s'ha imposat aquest dissabte en unes primàries plàcides en les quals s'ha enfrontat a tres rivals sense cap pes al partit taronja. En total, Arrimadas ha obtingut 792 suports, mentre que els seus adversaris només han sumat 33 vots entre els tres. De fet, tots tres havien assegurat a l’ARA que veien l’actual líder del partit a Catalunya com la millor candidata per liderar la formació i, fins i tot, un dels aspirants - Jordi González- va assegurar que la votaria a les primàries.

Les plàcides primàries d'Inés ArrimadasAl final, Daniel Granados ha obtingut 15 vots, Sergio Querol, 14 suports, i González, 4 vots. La participació en el procés ha sigut d'un 35,18%, segons ha informat el partit en un comunicat. En declaracions als periodistes just després de conèixer els resultats, Arrimadas ha agraït el suport dels militants de Ciutadans i s'ha compromès a treballar per que Ciutadans sigui alternativa a la Generalitat. "Estem preparats", ha assegurat.

Tot i que encara no hi ha eleccions convocades a Catalunya, Ciutadans va voler impulsar ja la candidatura d'Arrimadas a la Generalitat, pel que va convocar unes primàries en les quals no hi ha hagut cap debat entre candidats.