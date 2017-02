En directe: col·loqui de Mas i Ibarretxe sobre el dret a decidir a Sant Sebastià

(Si veus aquest contingut amb una aplicació mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en vídeo)

El lehendakari que va llançar la proposta de fer una consulta sobiranista al País Basc vetada pel Tribunal Constitucional, Juan José Ibarretxe, i el primer president de la Generalitat de Catalunya que va proposar una consulta del mateix tipus, Artur Mas, ara ja tots dos fora del càrrec, es retroben aquest dimecres a la tarda a Sant Sebastià per a un col·loqui sobre el dret a decidir.

L'acte està convocat al Palau Kursaal de la ciutat basca, i es titula 'El dret a decidir: el procés a Catalunya'. Està organitzat per l' Agirre Lehendakaria Center for Social and Political Studies.

