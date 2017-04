CDC va perdre 700.000 euros en no aconseguir grup propi

Convergència Democràtica de Catalunya ( CDC) va perdre més de 700.000 euros per no aconseguir grup parlamentari propi al Congrés, després de les eleccions generals de juny del 2016. El seu compte de campanya va acabar amb menys de 16 euros, motiu pel qual va haver de recórrer als fons ordinaris per pagar proveïdors, incomplint la legislació electoral. Just després d'aquests comicis, CDC es va transformar en l'actual PDECat.

Segons consta a l'informe del Tribunal de Comptes sobre les eleccions de juny de l'any passat, remès a les Corts, Convergència va declarar 703.710,92 euros en despeses per a enviaments gratuïts de propaganda electoral. Tal com informa Europa Press, aquestes despeses comptaven amb el vistiplau de la institució fiscalitzadora perquè fossin sufragats amb la subvenció corresponent de l'Estat.

Tanmateix, una de les condicions que imposa la legislació per rebre aquesta subvenció és haver aconseguit grup parlamentari propi al Congrés, un objectiu que Convergència no va assolir perquè no complia amb els requisits que estableix el reglament del Congrés, motiu pel qual Francesc Homs i la resta de diputats van acabar al grup mixt.

En les seves al·legacions, CDC ha recordat que va interposar un recurs davant el Tribunal Constitucional en contra de l'acord de la mesa del Senat de no admetre el grup a la cambra alta. El Tribunal de Comptes, però, entén que aquesta circumstància no desvirtua les conclusions. També assenyala que el compte creat per la formació per a les despeses de campanya va acabar amb un saldo de 15,91 euros, a més de factures pendents per pagar d'un valor de 2.705,45 euros.

A més, el Tribunal ha detectat que, des del seu compte electoral, l'actual PDECat va fer pagaments per un import de 3.500 euros amb posteritat als noranta dies després de la votació, que suposa un altre incompliment de la llei.