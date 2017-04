La CUP pressiona el Govern perquè fixi data i pregunta i ja reparteix paperetes del referèndum al carrer

La CUP ha traslladat al carrer la pressió al Govern perquè fixi data i pregunta per al referèndum. Aquest dimarts al matí ha repartit 250.000 hipotètiques paperetes del referèndum a través de les seves assemblees locals i en diferents punts concorreguts, com ara algunes estacions de metro de Barcelona.

La portaveu del secretariat nacional de la CUP, Núria Gibert, ha explicat davant l'Estació de França en declaracions als mitjans de comunicació que l'objectiu de la campanya és pressionar el Govern perquè fixi una data i una pregunta per al referèndum perquè "el país s'ha d'organitzar".

També a través de les xarxes socials, membres de l'esquerra anticapitalista escampen l'etiqueta #DataiPreguntaAra.

En la butlleta, la CUP ha establert la seva proposta de pregunta, que volen que sigui "binària i clara". Una pregunta que, a part del català, també l'han traduït en altres idiomes: occità, castellà, romanès i àrab. Són les llengües que, segons han explicat els cupaires, són les que tenen una comunitat de parlants més gran a Catalunya.

Gibert ha reclamat que tiri endavant un "pacte social i polític" per definir la data i la pregunta perquè això ajudaria a fer "versemblant el procés i el referèndum". La portaveu del secretariat considera que la via pactada està esgotada i que cal fixar un horitzó concret per celebrar el referèndum per tal que els partidaris del 'sí' i els del 'no' "es carreguin d'arguments".

Missatge polític

A la part de darrere de la butlleta que reparteixen, els cupaires també hi ha un missatge polític. Asseguren que la CUP ha fet un "esforç molt important" en aprovar uns pressupostos en què no creuen i que, per aquest motiu, "calen concrecions ja" en l'organització i els "aspectes centrals" del referèndum.

Davant l'avenç de les investigacions judicials i la "repressió" de l'estat espanyol, la CUP exigeix que els "tempos" es marquin des de Catalunya i que s'exerceixi el dret a l'autodeterminació "sense excuses". La via pactada "ja fa masses anys" que la consideren fracassada. "Exigim clarament i urgentment un acord: un acord per a una pregunta clara i binària sobre la independència; i un acord per a la data del referèndum", conclouen.