Compte enrere perquè el Congrés obligui Homs a deixar l’acta de diputat

Poc més de 24 hores ha tardat el Suprem a moure fitxa perquè es faci efectiva el més ràpid possible la inhabilitació del portaveu del PDECat a Madrid, Francesc Homs. El tribunal va enviar ahir dijous a la tarda al Congrés la sentència amb l'ordre perquè l’exconseller deixi el càrrec. Fonts del tribunal van informar que el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, havia enviat una notificació a la presidenta del Congrés. L’exministra Ana Pastor, però, no l'ha rebut fins avui, l'ha registrada i actualment els serveis jurídics del Congrés estan analitzant el seu contingut, segons han informat fonts parlamentàries. El Suprem precipita així que Homs pugui haver d’abandonar el Congrés ja aquesta mateixa setmana. L’estratègia del portaveu del PDECat és lluitar fins al final. Dimecres al vespre va anunciar que demanaria la suspensió de la sentència al Suprem. Fonts del tribunal, però, van aclarir ahir a l’ARA que “no té res a fer” en aquesta instància més enllà de demanar un aclariment de la sentència, que ja és ferma.

L’última opció, el Constitucional

L’última bala que li queda així a Homs és presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional (TC) demanant la suspensió de la inhabilitació com a mesura cautelar. Pel fet d’haver sigut jutjat al Suprem per la seva condició d’aforat, no pot recórrer a una instància superior com han fet Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau en aquest mateix tribunal, i l’única opció que li queda és el Constitucional, que haurà de decidir si accepta la mesura cautelar de la suspensió. Homs es va reunir ahir dijous amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlament per tractar-ne els detalls. Ha demanat que se li notifiqui la sentència al mateix Congrés, per tant, calcula que fins dimarts, quan torni a Madrid per participar en la Junta de Portaveus de la cambra, no se li comunicarà formalment la inhabilitació.

Es pot aixecar la condemna?

Les mateixes fonts parlamentàries informen que ja està en marxa el procediment per retirar a Homs l’acta de diputat i que no serà necessari que es reuneixi la mesa del Congrés per executar-ho. Homs quedarà així inhabilitat per tretze mesos, sempre que el TC no decideixi el contrari. El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, però, va suggerir ahir que la llei de transitorietat jurídica podria explicitar que les sentències que ara dicta la justícia espanyola inhabilitant polítics catalans pel 9-N o per altres qüestions relacionades amb el procés quedin sense efecte.