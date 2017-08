El Congrés acorda la compareixença de Rajoy per la Gürtel tot i l'oposició del PP i l'abstenció de Cs

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, haurà de comparèixer en un ple extraordinari per donar explicacions sobre el presumpte finançament irregular del PP, que s'investiga a l'Audiència Nacional en la trama Gürtel, i pel qual va declarar com a testimoni a finals de juliol. La sol·licitud de compareixença del PSOE i Units Podem compta amb el suport de tots els grups, tret del PP, que s'hi ha oposat, i Ciutadans, que s'ha abstingut.

La portaveu socialista, Margarita Robles, ha posat en dubte que Rajoy no conegués la presumpte activitat il·lícita del seu partit. "Quan fa anàlisis polítiques, parla de temes econòmics. En canvi, quan parla de l'activitat del seu partit, ja no coneix res", va criticar la dirigent socialista, que va demanar al president espanyol "que no parli de regeneració democràtica quan priva el control del Congrés".

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha reclamat la necessitat que Rajoy comparegui per explicar si en la seva declaració a l'Audència Nacional "mentia" o bé es va confirmar com "un incompetent". Iglesias ha recordat que el líder del PP va respondre "no sé res" a múltiples preguntes, fet que, segons el secretari general de Podem, demostra "incompetència". Amb tot, Iglesias ha advertit que la situació del PP "no es resol amb una simple compareixença".

Un "judici polític"

El portaveu del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha criticat a Podem que vulgui fer un "judici polític" a Rajoy amb l'objectiu de "fer fora el PP de les institucions". "Què li sembla la corrupció del PSOE, senyor Iglesias?", ha preguntat el diputat popular, que s'ha queixat que per Podem la "corrupció d'esquerres no sigui tan transcendental".

Des de Cs, el diputat Juan Carlos Girauta ha justificat la seva abstenció amb l'argument que ja hi ha una comissió d'investigació oberta sobre aquesta qüestió i que és allà on els grups poden fer un control "inquisidor" a la presumpta vinculació de Rajoy amb la part de la trama Gürtel que afecta a al suposat finançament irregular del PP. "El format d'un ple només afavoreix el president del govern: farà un discurs que no tindrà a veure amb la matèria que tracta", ha assenyalat Girauta, més partidari d'un format amb "pregunta i repregunta" en la comissió d'investigació.