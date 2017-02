El Congrés posa en marxa (4 mesos i mig després) la comissió d'investigació per l'operació Catalunya

Amb gairebé cinc mesos de retard, el Congrés té previst constituir entre la setmana que ve i la següent la comissió d'investigació per l'operació Catalunya, en què haurà de comparèixer l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz. El grup socialista finalment avui ha desencallat el bloqueig que mantenia amb els populars amb l'argument que era millor no constituir la comissió fins que l'exministre, que va ser operat a finals d'any d'un càncer de fetge, no es recuperés. Segons fonts del PSOE, està previst que el dijous es reuneixen els diferents portaveus per decidir el nombre de membres de la mesa de la comissió perquè la presidenta del Congrés, Ana Pastor, finalment la posi en marxa.

Tant el PDECat com els socialistes són, de moment, els únics que han posat sobre la taula qui hauria de comparèixer a la comissió. Durant aquesta setmana i la que ve cada partit hauria de fer la seva proposta. El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha defensat que ells encara no ho havien fet perquè estaven esperant que Fernández Díaz es recuperés. "Direm els noms dels ponents i caldrà establir també un calendari de treball i de compareixences, així com escollir la mesa", ha afegit.

El portaveu de Podem, Íñigo Errejón, ha celebrat el "desbloqueig" i ha defensat que ells, juntament amb ERC i el PDECat, han pressionat cada setmana perquè finalment tirés endavant, ja que consideraven que la comissió d'investigació podia tirar endavant amb d'altres compareixences abans de la de Fernández Díaz. "Sembla que les mostres de recuperació ja no permeten les excuses i tindrem una reunió informal entre portaveus aquesta setmana i la setmana que ve o la següent constituirem la comissió d'investigació d'Interior, que creiem extremadament urgent perquè la situació d'Interior enfronta diferents cossos policials", ha assenyalat en roda de premsa des del Congrés.