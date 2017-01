C’s planteja una retallada del 25% a TV3 i CatRàdio

En una entrevista recent a l’ARA, el director de TV3, Jaume Peral, xifrava en 19 milions d’euros l’increment pressupostari que la cadena pública necessitaria per “competir en igualtat de condicions” amb la resta. “Si no arriben més diners, la situació serà dramàtica”, advertia. Ara per ara, el Govern no té previst modificar a l’alça la dotació de 231 milions d’euros que el projecte de pressupostos per al 2017 preveu per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). I, de fet, les esmenes d’algun dels grups de l’oposició van precisament en sentit contrari: C’s reclama retallar l’aportació en 57,7 milions d’euros, un 25% del pressupost total.

Les esmenes, presentades a finals de desembre, començaran a negociar-se aquesta setmana al Parlament. Avui mateix, la consellera de Presidència, Neus Munté, compareix a la comissió d’afers institucionals per defensar, entre altres coses, el pressupost de la CCMA. Ciutadans, com altres anys, proposa retallar una quarta part dels recursos que es destinen tant a TV3 com a Catalunya Ràdio i destinar-los a un fons de nova creació que doti la renda garantida de ciutadania. Aquest fons també es dotaria dels 5,4 milions d’euros que el Govern ha previst aquest any per al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

Reforçar la CCMA

Ciutadans és l’única formació que planteja una retallada en el pressupost de la CCMA. El PP, que s’ha mostrat molt crític amb “l’ús polític” dels mitjans públics catalans, no ha presentat esmenes en aquest sentit. Fonts dels populars asseguren que defensen la televisió i la ràdio públiques, tot i lamentar la “línia” que han seguit els últims anys. Tampoc hi han presentat esmenes ni la CUP ni Junts pel Sí i sí que ho han fet CSQP i el PSC, en sentit completament oposat al del partit taronja.

Els comuns demanen que aquest 2017 s’incrementin els recursos destinats a la CCMA i que durant els pròxim anys es vagi recuperant progressivament l’aportació del Govern per tornar als nivells del 2010, en què va arribar a ser de 330 milions d’euros. Per poder incrementar el pressupost enguany plantegen, entre altres mesures, la reducció de les subvencions als mitjans privats. Pel que fa al PSC, no entra en partides pressupostàries, però sí que proposa que la Corporació, “dins les disponibilitats pressupostàries”, promogui un increment del percentatge de productes d’elaboració pròpia i demana que es redacti d’un nou contracte programa.

Tancar l’ACN

L’altre mitjà de comunicació públic amb participació directa dels pressupostos de la Generalitat és l’Agència Catalana de Notícies (ACN). I, com passa amb TV3 i Catalunya Ràdio, té diverses esmenes en contra. Qui aposta més fort és el PP, que en planteja el tancament. Un fet que suposaria un estalvi per a les arques públiques de 2,1 milions d’euros. L’esmena que per la seva banda ha presentat Ciutadans coincideix amb la dels populars, tot i que preveuen corregir-la per reclamar la retallada del 10% i no del 100% de l’assignació. El partit taronja pretenia destinar els poc més de 2 milions a llibres de text. En canvi, una esmena dels comuns reivindica l’increment del pressupost. Amb tota probabilitat, Junts pel Sí i la CUP rebutjaran totes les esmenes que qüestionin la continuïtat del model de mitjans públics.