Cs creu que la predisposició de Puigdemont a anar al Congrés "no té credibilitat"

La predisposició que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha mostrat, en una entrevista a l'ARA, a anar al Congrés a debatre sobre el referèndum amb Mariano Rajoy, ha rebut les primeres crítiques per part dels partits de l'oposició. Des de Ciutadans, el seu secretari de comunicació, Fernando De Páramo, considera que les paraules de Puigdemont "no tenen credibilitat" perquè en un principi, el president havia rebutjat l'oferta de Rajoy.

De totes maneres, en declaracions als mitjans de comunicació, De Páramo, ha explicat que Ciutadans veu bé que Puigdemont vagi al Congrés a explicar-se -tal com ja havia dit- però considera que "la seva obligació és parlar dels problemes reals de la gent". Per això, ha tornat a demanar a Puigdemont que convoqui eleccions i "deixi de fer el ridícul". De fet, De Páramo veu les eleccions com l'única solució per posar fi al Procés i "fer fora" el Govern que encapçala Carles Puigdemont, que "la seva obsessió és separar-nos de la resta d'Espanya".

Per la seva banda, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha criticat que el president la proposta de Puigdemont un cop ja hagi anunciat data i pregunta pel referèndum, perquè "demostra d'una forma molt clara la falta de voluntat de dialogar". En declaracions a Europa Press, Illa ha insistit que la recepta per solucionar el conflicte català passa pel "diàleg, la negociació i el pacte".

Aquesta setmana està previst que Puigdemont anunciï la data i la pregunta del referèndum. I és després d'aquest escenari que el president de la Generalitat ha recollit el guant que li va llençar el govern espanyol d'anar a explicar la proposta del referèndum al Congrés i s'ha mostrat predisposat a anar a debatre "cara a cara" amb Mariano Rajoy sobre la consulta que prepara el Govern.