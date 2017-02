ERC aprofitarà l'acte central de 'La República que volem' per engegar la campanya pel 'sí' al referèndum

Esquerra Republicana de Catalunya prepara una gran convocatòria de partit per l'acte central de la seva campanya ' La República que volem', que té engegada des de fa setmanes. Sota el lema ' Guanyem la República. Fem-ho', la formació aprofitarà l'acte per donar el tret de sortida de la seva campanya particular pel 'sí' al referèndum.

L'acte se celebrarà al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, al Fòrum, el 4 de març, només uns dies abans del ple en el que està previst que s'aprovin els pressupostos del Govern que inclouen la celebració del referèndum. Aquesta circumstància també marcarà el discurs de l'acte, donant per engegar el procés cap al referèndum, si el Parlament aprova els comptes.

A la convocatòria hi intervindran diferents dirigents de la formació i referents polítics d'ERC. Entre ells, ja hi ha segurs els discursos del president d'Esquerra i vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, de la secretària general, Marta Rovira, o del diputat dels republicans al Congrés Gabriel Rufián. L'acte està previst que comenci a les 18.00 hores de la tarda.

Segons ha pogut saber l'ACN, l'objectiu del partit és mobilitzar més el sobiranisme i els sectors que li són propers. Per això, l'acte intentarà donar la imatge de projecte gran i transversal. La formació que lidera Oriol Junqueras preveu poder reunir prop de 3.000 persones en aquesta convocatòria.