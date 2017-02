Endavant genera polèmica amb un cartell en què una infermera planta una bufetada al conseller de Sanitat

Un cartell amb un dibuix de perfil del conseller de Sanitat, Toni Comin, i una imatge d'una infermera plantant-li una bufetada a la cara. D'aquesta manera, el grup polític Endavant, una de les organitzacions que dóna suport a la CUP, ha volgut animar els professionals del Parc Taulí de Sabadell a manifestar-se aquest dijous contra la situació de les urgències de l'hospital. El cartell ha generat ràpidament polèmica a les xarxes socials i ha provocat, entre d'altres, que el Col·legi d'Infermeres de Catalunya se n'hagi desmarcat immediatament. En declaracions a RAC-1, la vicepresidenta del col·legi, Glòria Jodar, l'ha qualificat de "totalment desafortunat", i ha assenyalat que el col·lectiu d'infermeres "mai compartirà res que tingui a veure amb la violència".

També a RAC-1, el conseller de Sanitat ha censurat el cartell. " Algú troba justificat una al·legoria d'un cop de puny? Sembla legítim? Em sembla un error", ha explicat. Segons ell, el fet que algun ciutadà pugui interpretar de forma literal el missatge ja hauria d'haver estat prou motiu per no haver impulsat aquesta iniciativa. A través de les xarxes socials, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la consellera de la Presidència, Neus Munté, han estat dos dels membres del Govern que han criticat públicament l'actitud d'Endavant.

Aquest dijous, sortim al carrer a Sabadell en defensa de la sanitat pública. Plantem-los cara! https://t.co/2GDpSRb17D pic.twitter.com/Be7C6ngisb — Endavant OSAN (@Endavant_OSAN) 31 de enero de 2017

Quina vergonya. Tot el meu suport al conseller Comín davant d'aquest atac inacceptable. Fan un pèssim favor a la causa que diuen defensar. https://t.co/1h650s2sWs — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de febrero de 2017

Cap banalització de la violència! Sento vergonya i indignació amb el cartell d' @Endavant_OSAN #aixíno (1) — Neus Munté (@neusmunte) 31 de enero de 2017

El missatge que ha fet servir Endavant per convocar una mobilització que ha de sortir de les urgències del Taulí per arribar a l'Ajuntament de Sabadell tampoc ha rebut unanimitat entre els representants de la CUP. La presidenta del grup cupaire al Parlament, Mireia Boya, se n'ha desmarcat en una piulada a Twitter.

Digueu-me gandiana si voleu, però a mi tampoc m'agrada veure violència. Cap. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 1 de febrero de 2017

No retiraran el cartell

La polèmica que s'ha generat durant el matí no ha fet canviar d'opinió a Endavant. En declaracions a RAC-1, una de les portaveus i exdiputada al Parlament, Isabel Vallet, ha lamentat que el cartell hagi tapat la imatge real del que ells pretenien denunciar. " Ens hagués agradat que les reaccions furibundes que s'han generat amb el cartell haguessin arribat amb les imatges dels passadissos dels hospitals plens de gent aquest Nadal, absolutament col·lapsats. Això si que és banalitzar la violència", ha opinat.

"El que vol dir el cartell és que hi ha una humilació permanent a la sanitat catalana després d'anys de privatitzacions i retallades, i que cal cridar a la mobilització", ha assenyalat. Per tot plegat, Endavant no retirarà el cartell i continuarà cridant a la mobilització contra les retallades i la privatització dels serveis sanitaris.