Fillon es posiciona a favor del dret a decidir de Catalunya

El candidat de la dreta a les eleccions presidencials franceses d’aquesta primavera, François Fillon, ha defensat aquesta setmana a Radio France el dret a decidir dels pobles. En l'entrevista repassa els reptes internacionals del país francòfon en la propera legislatura i qualifica de "xoc" que no es respectin " els principis fonamentals iniciats durant la Il·lustració".

En ser preguntat per si l'estat espanyol s'equivoca prohibint als catalans la celebració d'un referèndum, el candidat evita respondre i assegura és una qüestió que depèn d'Espanya, de "la seva política interna" i que no té intenció de jutjar les decisions dels polítics espanyols. Fillon avisa que el gran "xoc" és que hi hagi una "gran part d'intel·lectuals i forces polítiques" que consideren més importants les fronteres que el dret a decidir dels pobles, iniciat durant la Il·lustració.

Fillon reconeix que cal una estabilitat fronterera perquè no "s'estiguin qüestionant sempre" les seves funcions, però adverteix que aquestes accions sovint comporten "injustícies". En l'entrevista també aborda el procés d'independència d'Escòcia i la possibilitat que es convoqui un segon referèndum d'independència. El presidenciable de la dreta francesa creu que és possible concebre Escòcia fora del Regne Unit de la mateixa manera que n'acceptaria l'entrada a la Unió Europea.