La fiscal en cap de Barcelona sobre l'"assetjament" pel judici del 9-N: "Vaig témer per la meva integritat"

La fiscal en cap de Barcelona, Anna Maria Magaldi, compareix a aquesta hora davant els mitjans de comunicació, l'endemà que la Fiscalia General de l'Estat denunciés un "assetjament" als fiscals catalans en el cas del judici del 9-N, pels insults i assetjament a la sortida del Palau de Justícia on havia assistit a la última sessió del judici del 9-N: "Vaig témer per la meva integritat", ha explicat.

Segons la fiscal, els fets es van produir divendres passat al migdia, durant l'últim recés pel judici del 9-N. Quan Magaldi -que va assistir a totes les sessions del judici com a públic-, va sortir per la porta principal del Palau de Justícia un grup d'una vintena de persones que es trobava a la vorera del davant l'hauria increpat. Un dels manifestants va creuar el pas de vianants i va intentar pujar les escales per dirigir-se a la fiscal. "Sabia perfectament qui era". Un agent dels Mossos d'Esquadra el va fer tornar a l'altra banda del carrer i un altre agent va acompanyar la representant del ministeri públic fins a la cantonada.

"És un fet molt greu, un atac i un insult a la representant d'una institució: no havia vist mai reflectida en la mirada d'una persona un odi així" Magaldi ha explicat que "estudiaran amb el cap fred i amb tranquilitat i rigor" si emprenen alguna mesura contra la persona que se li va acostar.

En un comunicat la Fiscalia General va aprofitar ahir per "traslladar a la societat" la "profunda preocupació" pel que considera "intents de pressionar la justícia en la seva tasca de fer prevaldre l'imperi de la llei".

L'organisme afegeix que "referma el compromís dels fiscals amb aquest compliment de la legalitat, enfront dels que seguint la irracional aventura de la manca de respecte a l'estat de dret intenten imposar-se, mitjançant la violència i l'insult, als que posen la seva dedicació al servei de la llibertat de tots els ciutadans, que només és possible des del respecte a la vigència de l'ordenament jurídic".