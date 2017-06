Forcadell, sobre la data i la pregunta: "És un gran dia. Es complirà allò que la majoria dels catalans volen"

Pocs minuts després de l'anunci de la data i la pregunta al Pati dels Tarongers, els diputats de Junts pel Sí, la CUP i els membres del Govern han sortit del Palau de la Generalitat i han fet les primeres reaccions. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en ser preguntada pels mitjans de comunicació, ha celebrat la pregunta i la data de la consulta: "És un gran dia. Es complirà allò que la majoria dels catalans volen". En la mateixa línia, la secretària primera de la mesa del Parlament, Anna Simó, ha declarat "felicitat absoluta" en sortir del Palau.

També els diputats de la CUP han marxat pocs minuts després de l'anunci del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i tot i que a la tarda es reuneixen el consell polític i el grup d'acció parlamentària per valorar la pregunta i la data, la diputada Gabriela Serra ja s'ha pronunciat. "Som on havíem de ser", ha declarat, i ha remarcat la "claredat" de la pregunta i la idoneïtat de la data.

Joan Tardà no s'ha volgut perdre una jornada que ell considera "històrica". El portaveu dels republicans al Congrés, acompanyat per la seva companya a Madrid Teresa Jordà, han sigut al Palau de la Generalitat per assistir a la cerimònia i, en acabar, Tardà ho celebrava. " És un regal. Fa quatre dies no m'ho hauria cregut", ha explicat. Segons ell, la seva generació estava destinada a arribar fins "al peu de la muntanya", l'estat federal un cop desenvolupat l'Estatut, que finalment va ser escapçat. "No hi ha marxa enrere", ha afegit des de la plaça de Sant Jaume.

Tardà és un dels que més agraeix que la paraula 'república' formi part de la pregunta. També Lluís Llach, que ha destacat les "connotacions positives" del concepte. "Indica com de social volem que sigui l'estat independent", ha apuntat.

Un a un han anat sortint els convidats i també els protagonistes. El mateix Carles Puigdemont ha sortit a peu del Palau de la Generalitat i simplement s'ha mostrat satisfet per haver fet públic el que molta gent esperava. Abans havia sortit la consellera de Governació, Meritxell Borràs, l'única representant del Govern contra la qual ja s'ha querellat la fiscalia. Borràs ha afirmat que entrava "dins de la lògica" que la data del referèndum fos a finals de mes i no a principis, tenint en compte la proximitat del mes d'agost, i també és lògica la pregunta, ja que Catalunya només es configurarà en forma de república en cas d'independència.

Una de les protagonistes de la consulta del 9-N, Irene Rigau, ha sigut al Pati dels Tarongers com a actual diputada de JxSí. En acabar la cerimònia ha destacat la "solemnitat sòbria" de l'acte i s'ha mostrat convençuda que a l'administració té "prou experiència" per organitzar un referèndum vinculant com el que s'ha plantejat el Govern. De la consulta d'ara fa tres anys, "el millor record són els 2,3 milions de persones que hi van participar". "Ara, amb el compromís de fer-lo vinculant, estic convençuda que hi anirà a votar molta més gent", ha conclòs.

Per la seva banda, el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, en sortir del Palau de la Generalitat ha definit el dia de l'anunci de la data i la pregunta del referèndum com a "històric i emocionant", ha celebrat que la pregunta sigui "clara" i ha assegurat que es complirà el compromís de fer la consulta.

Satisfacció de les entitats sobiranistes

La presidenta de l 'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, present a l'acte institucional com a diputada de Junts pel Sí, ha assegurat que "es tanca una etapa" i que "s'han esgotat totes les vies de diàleg" per fer un referèndum acordat, tal com ha remarcat Puigdemont en el seu discurs. "Estem en la fase final, tenim data i tenim pregunta", ha afirmat la presidenta de l'AMI, que ja fa dues setmanes va reclamar, juntament amb els presidents de l'ANC i Òmnium, la data i la pregunta del referèndum. D'altra banda, també ha deixat clar que els municipis que formen part de l'AMI seran "al costat" de la Generalitat quan es convoqui la consulta. "Farem tot allò que calgui per garantir que es realitza", ha afirmat Lloveras en declaracions als periodistes.

L' AMI també ha emès un comunicat en què celebra "que l'exercici del dret a decidir iniciï el darrer pas perquè els ciutadans trïin el futur polític del país lliurement". L'organisme fa un balanç dels "entrebancs" que ha posat l'estat espanyol per arribar fins a aquest punt i també ha avisat dels que posarà a partir d'ara, que considera que "seran constants". En aquest sentit, l'AMI mostra el seu "compromís" amb el referèndum i es posa "a disposició del Govern i el Parlament" i afirma que "el món local assumirà aquelles responsabilitats" que li demanin.

També s'ha pronunciat el president d' Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha remarcat la "força de la gent" com a "garantia" per fer possible la celebració del referèndum. "L'1 d'octubre votarem, perquè la democràcia és imbatible", ha assegurat a través d'un comunicat. Amb relació a les possibles traves del govern espanyol per dur a terme la consulta, Cuixart s'ha mostrat convençut que no es "permetrà que dilapidin la voluntat de tot un poble". "L'Estat serà bel·ligerant i les clavegueres seguiran actuant", ha admès, i ha fet una crida per blindar la "lluita compartida" pel referèndum.