Esteve deixa la secretaria general de Governació i passa a ocupar la direcció del Gabinet Jurídic del Govern

260x366 El fins ara secretari general de Governació, Francesc Esteve / ACN El fins ara secretari general de Governació, Francesc Esteve / ACN

Remodelació al Govern dels càrrecs intermitjos. El Consell Executiu ha acordat una sèrie de nous nomenaments aquest dimarts que afecten al departament de Governació i de Presidència. El fins ara número dos de la conselleria de Meritxell Borràs, el secretari general, Francesc Esteve, passarà a ser director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, que depèn de la conselleria de Presidència. És a dir, màxim cap dels serveis jurídics del Govern.

Esteve està investigat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per haver impulsat l'acord per comprar urnes i forma part de la mesa de contractació del procediment administratiu per habilitar les empreses a les quals, en un moment donat, se'ls pot encarregar la fabricació d'urnes. El seu lloc a la secretaria general del departament de Governació estarà ocupat per Meritxell Masó i Carbó, que fins ara era secretària d'administració i funció pública. A la vegada, s'ha nomenat per a aquest càrrec la fins ara directora general de modernització i innovació de l'administració al departament de Governació, Ester Obach.

Aquests moviments, segons la consellera de la Presidència, Neus Munté, obeeixen al nomenament de Margarida Gil com a membre del Consell de Garanties Estatutàries, una plaça que fins ara estava pendent de nomenar i vacant en aquest organisme -des que Joan Ridao va abandonar la plaça per ser lletrat al Parlament-. També ha asseverat que el nomenament d'Esteve es deu a la seva "pulcritud" a l'hora d'exercir la seva tasca al departament de Governació.

La remodelació es produeix el mateix dia de l'anunci de la fiscalia de posar en coneixement l'anunci de la data i la pregunta del passat 9 de juny, en què el president, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, van anunciar que el referèndum se celebraria el proper 1 d'octubre i se sotmetria a votació de la ciutadania la següent pregunta: "¿Vol que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república?". Sobre el nou pas de la fiscalia, Munté ha assegurat que no s'ha notificat encara la querella ni a Borràs ni a Esteve i que és un "mal símptoma" que aquest tipus de procediments es coneguin i "s'amplifiquin" abans a través dels mitjans de comunicació.

Tanmateix, Munté ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat als funcionaris i a les empreses que s'impliquin en la licitació de la compra d'urnes reiterant que forma part de les competències de la Generalitat i és un acte administratiu ajustat a dret.

La fiscalia considera que amb la fixació al calendari de la consulta, es fa més evident que l'impuls de la compra d'urnes és pel referèndum i no per unes eleccions tal com defensa el departament de Governació.

Altres nomenaments

El Govern també ha fet altres nomenaments en aquest Consell Executiu. Ha situat Núria Balada Cardona com a nova presidenta de l'Institut Català de les Dones, després de cessar Teresa Pitarch, afí a l'exconseller Germà Gordó, un cop va comunicar que es donava de baixa del Partit Demòcrata arran de la decisió de demanar l'escó de Junts pel Sí a l'exconseller de Justícia. Fins ara, Balada era directora executiva de l'Institut Català de les Dones i vicepresidenta del Consell Nacional de Dones de Catalunya. Al seu lloc, s'hi situa Núria Ramon Pérez.