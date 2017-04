Fuentes Gago va intentar que De Alfonso investigués el compte fals de Trias

El nom de l’inspector José Ángel Fuentes Gago es va desplaçar cap al centre de l’escena de les operacions encobertes de la policia durant el mandat del ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz. Fuentes Gago va ser cap de gabinet del director adjunt operatiu de la policia, el comissari Eugenio Pino, i avui gaudeix d’una “recompensa” com a agregat d’Interior a l’ambaixada espanyola a l’Haia.

Segons va declarar l’exdirector de l’Oficina Antifrau Daniel de Alfonso durant la seva compareixença al Congrés, va ser Fuentes Gago qui li va mostrar una fotografia feta amb telèfon del fals compte de Xavier Trias a la Union de Banques Suisses. El diputat socialista Juan Carlos Campo va preguntar, ja cap al final, a De Alfonso: “Recorda vostè algun detall amb el seu amic, el senyor Fuentes Gago, d’una captura de pantalla en relació amb uns comptes a l’estranger del senyor Trias?” De Alfonso feia que sí amb el cap abans que Campo acabés la seva pregunta i va respondre: “A mi se m’ensenyen unes captures de pantalla perquè jo tiri endavant [a investigar-les], però no em semblava una prova suficient per obrir un expedient”.

De Alfonso, doncs, confessa que la policia i el ministeri de l’Interior van intentar que ell, a través d’Antifrau, obrís un expedient per investigar a Catalunya l’aleshores alcalde Trias cap al mes d’octubre del 2014, setmanes abans del referèndum del 9-N. I afegeix que no ho va fer perquè la prova li semblava dèbil.

Precisament, segons confirmen fonts policials a l’ARA, l’operació de recerca de proves contra Trias va conduir l’inspector Fuentes Gago a Suïssa. Allà va ser ell qui personalment va contactar amb les persones que li van vendre el dossier relacionat amb Trias. L’inspector va fer amb el seu mòbil una fotografia del document i va pagar amb fons reservats als seus proveïdors. Ja de retorn a Madrid Fuentes Gago va suggerir a De Alfonso que seria interessant que conegués el ministre Fernández Díaz. I va ser ell, amb el suport del seu cap, Eugenio Pino, el que va organitzar les trobades del 2 i 16 d’octubre del 2014 al despatx del ministeri de l’Interior.

La informació aportada per De Alfonso apunta que la primera intenció de la policia i d'Interior va consistir a situar Antifrau com a responsable de la “investigació”. En apreciar les dificultats van decidir que era necessari crear “alarma social” a través d’una bomba informativa. Els serveis de Pino van estimar que era millor fer la filtració a través d’un mitjà diferent del diari 'El Mundo' –el seu habitual portaveu d’informacions– per “repartir joc” incorporant-hi altres diaris tradicionals i digitals. Però no va poder ser. Quan aquests mitjans van demanar alguna prova se’ls va dir que havien de creure la policia i que, en tot cas, n'hi hauria d'altres d'interessats a publicar-ho. El compte fals de Trias es va filtrar al mitjà habitual.

La informació relacionada amb Fuentes Gago trenca d’alguna manera el pacte entre PP i PSOE segons el qual no es citarien policies i comissaris perquè prestessin declaració a la comissió d’investigació. Fonts socialistes apunten que aquest pacte serà difícil de mantenir. El 18 d’abril la comissió avaluarà la documentació sol·licitada i escollirà els nous compareixents. I s'apunta que un dels candidats és l’inspector José Ángel Fuentes Gago, que segons el testimoni de l’inspector Bonifacio Díaz Sevillano en declaració davant del jutge José de la Mata també ha “produït alguna informació sensible sobre Pujol”.