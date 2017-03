La Universitat Catalana d'Estiu nega "actuacions irregulars"

La Universitat Catalana d'Estiu ha respost a les acusacions per part del seu expatró Josep Guia, en què apuntava actuacions "irregulars i, en alguns casos, constitutives de delicte" en l'organització. En un comunicat, l'UCE assegura que " és una fundació privada" sotmesa al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i denuncia "atacs injustificats i injuriosos".

L'UCE es remet al Patronat, responsable d'aprovar les memòries acadèmiques i econòmiques on es detallen les persones que es contracten i les seves funcions, per deixar clar que mai abans s'han denunciat "irregularitats en les reunions ni davant d'òrgans administratius". També recorda que al portal de Transparència de la seva pàgina web s'ofereix "tot el detall dels balanços acadèmics i econòmics, de personal i d'òrgans de govern". Per a la UCE, sempre s'han complert els criteris de convocatòria de reunions "ordinàries i extraordinàries".

En el comunicat, la fundació avisa que els patrons esmentats com a responsables de les pràctiques –el president del patronat Joandomènec Ros, el secretari Joan Becat i el gerent Joan Maluquer– " es reserven d’emprendre accions per tal de defensar el bon nom de la institució" contra els atacs que considera "injustificats i injuriosos".

L'expatró de la UCE Josep Guia traslladava a la Generalitat la controvertida renovació de patrons a finals del 2016 i la suposada contractació de "familiars directes" per part de la cúpula del patronat. Per aquest motiu, Guia trobava en les actuacions delictes de prevaricació, falsedat documental i conflicte d'interessos.