La CUP exigeix que s'aparti qui tingui por i demana al Govern que compri urnes i paperetes per al referèndum

"Referèndum sí o sí". Aquest és el lema que la CUP ha exhibit aquest divendres en un primer acte a la plaça del Sol de Gràcia, a Barcelona, amb l'objectiu de donar el tret de sortida de la precampanya per la consulta, en què l'objectiu és desplegar una sèrie d'accions per reclamar la votació. La CUP considera que fins que no hi hagi data i pregunta no es pot donar per fet que el referèndum es farà i, per això, en lloc de començar ara a fer la campanya a favor de la independència -tal com estava previst inicialment- prefereix iniciar una primera fase d'accions per exigir al Govern que concreti la votació.

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha sigut clara en la seva intervenció: "No és temps de ratificació de compromisos, és temps d'implementar-los. El referèndum és una obligació, no hi ha opció d'alternativa". La CUP ja va criticar la setmana passada que el Govern escenifiqués el compromís de fer el referèndum en un acte al Palau de la Generalitat, on va dir que el Parlament ja havia assumit la consulta en múltiples ocasions. És per això que Gabriel ja ha advertit que els cupaires no avalarien cap "pla B", ni eleccions, ni una consulta que no sigui sobre l'estat independent.

Gabriel ha sigut contundent a l'hora de dirigir-se al Govern i ha exigit que es comprin les urnes, s'imprimeixin les paperetes, es disposin els col·legis electorals i arrenquin les campanyes del 'sí'. "No pot ser que estiguem encallats en la logística del referèndum, no té cap misteri organitzar-lo", ha assegurat després de les tensions viscudes dins el Govern per qui assumia la responsabilitat per a la licitació dels preparatius del referèndum -tal com va avançar l'ARA-.

"Si ells fan passos al costat, nosaltres avancem cap a la república que volem", ha sentenciat. Per a la cupaire la "desobediència" de la legalitat espanyola s'ha de situar al centre de la vida política, ja que ha assegurat que no hi ha referèndum si no és per aquesta via.

Aquest acte se suma a la conferència amb presència internacional per donar suport al referèndum que la CUP té previst fer el 19 i 20 de maig per visualitzar el suport al referèndum. Hi seran presents, entre altres, organitzacions com el Partit Pirata d'Islàndia o l'organització d'esquerra alternativa Die Linke.

En aquest sentit Gabriel ha dit que les esquerres "estaven fent els deures" i ha defensat la foto del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, amb una estelada assegurant que ell no té cap problema a reconèixer una república catalana.

La vessant internacional de la campanya pel referèndumAl seu torn, la portaveu del Secretariat Nacional, Núria Gibert, ha assegurat que hi haurà "referèndum peti qui peti" i ha exigit que qui ara tingui "por" i qui ara "tremoli perquè les inhabilitacions poden estroncar la seva carrera" facin un "pas enrere". "Que s'apartin i que siguin dignes almenys amb aquest últim gest", ha afirmat, i ha afegit que la CUP té "molt clar" a qui deu la seva "obediència": "A la gent i al seu mandat".

Gibert no ha amagat la possibilitat que algú temi les conseqüències de desobeir però ha demanat determinació: "Creieu que el Joan Coma no tenia por? Que Montse Venturós no en va tenir quan es va llevar i els Mossos van venir a endur-se-la? Segur que en van tenir", ha assegurat, i ha afegit que ella mateixa en té quan "recorda qui és l'adversari, l'estat espanyol, que ha fet el que ha fet per mantenir la seva unitat per sobre de tot" -ha sentenciat-. Tanmateix ha demanat que es tiri endavant perquè "més humana" que la por és la coherència -segons ella- de complir amb el convenciment de les idees.