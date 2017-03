Gabriel situa el manteniment del referèndum als pressupostos com la prova que el Govern no té pla B

Anna Gabriel ha posat aquest dilluns la seva història personal al centre per fer entendre -segons la cupaire- la trajectòria de l'esquerra independentista. Sola, dalt de l'escenari del teatre Romea i asseguda darrere una taula il·luminada per un únic focus, Gabriel ha relatat la seva infància, els referents en els quals s'ha emmirallat i la "consciència de classe i feminista" que des de ben petita ha assumit per trajectòria familiar. Ho ha fet a través d'objectes com una caixeta de música en què sonava la Internacional, un mapa dels Països Catalans, una foto d'Ovidi Montllor o una figura del que va ser president de Veneçuela Hugo Chávez.

Des d'aquests objectes i tot el que ha begut des de petita, Gabriel ha desgranat l'ADN ideològic de la CUP com una formació anticapitalista, en contra que s'"explotin les persones", la desigualtat i de participar en una Unió Europea que pretén, en paraules de la diputada cupaire, un país de "litoral trinxat". A partir d'aquesta diagnosi, Gabriel ha situat l'exercici de l'autodeterminació com l'eina per revertir aquesta situació, tan en l'àmbit nacional com en l'econòmic, i ha criticat a altres partits d'esquerres com el PSC o Catalunya Sí que es Pot per no qüestionar les bases del sistema i acceptar que només amb més despesa pública es millorarà el benestar de la població.

Per a Gabriel, aquesta legislatura és el moment per exercir l'autodeterminació a través d'un referèndum d'independència: "Som conscients que no celebrarem el referèndum en cap marc de legalitat espanyola, sinó malgrat la legalitat espanyola". Així, s'ha mostrat determinada a tirar-lo endavant, encara que això signifiqui fer-ho al marge de la llei asseverant que "no hi ha motius" per tenir "discussions estèrils" al voltant de la legalitat o no. És per això que, en relació al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, ha defensat que el redactat de la disposició addicional del referèndum quedi intacta: "No veig motius per canviar cap extrem". Per a Gabriel mantenir-lo tal com està ara és una "reafirmació" que no hi ha cap pla B per substituir el referèndum en aquesta legislatura, sinó que és l'eina per autodeterminar-se.

Ha recordat que el Consell de Garanties només ha constatat el que, segons ella,la CUP ja sabia, "que la via unilateral contravé la Constitució". I ha afegit que si es fa el referèndum els representants polítics hauran d'assumir les conseqüències que tindrà un "embat amb l'Estat".

A més, ha remarcat que la CUP va decidir donar suport als comptes -encara falta la votació final al ple- perquè s'hi va introduir la referència explícita als pressupostos.

Gabriel ha demanat centrar la dinàmica política en voler l'autodeterminació, malgrat les "amenaces" de l'estat espanyol, i emparar-se en el dret internacional per celebrar-lo tot denunciant la "manca de democràcia" a Espanya.

La cupaire reclama poder decidir si pertànyer o no a la UE

La diputada de la CUP ha fet gala de concebre la independència com a "motor" de transformació i també de canvi de sistema. És per això que ha reclamat el "dret a decidir" també sobre la pertinença de Catalunya a la Unió Europea o a la OTAN.

Així, responent a l'expresident Artur Mas -que va dir que Catalunya seria aliada de la OTAN-, Gabriel ha defensat obrir el debat sobre la seguretat i l'exèrcit, que a parer seu no ha de tenir cabuda en una eventual república catalana. "No té cap mena de sentit defensar un exèrcit a l'estil de l'estat espanyol", ha dit, llançant un dard enverinat al que va ser president de la Generalitat: "Sembla que el que vol Mas és generar titulars".