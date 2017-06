Gay de Montellà: "600 anys d'història comuna no es poden canviar en 6 anys"

El president de la patronal catalana Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha assegurat aquest dilluns, amb relació a l'anunci per part del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, d'un referèndum el primer d'octubre, que "600 anys d'història comuna no es poden canviar en sis anys".

Gay de Montellà, que ha assegurat que també se sent espanyol, s'ha mostrat segur que en un termini no gaire llarg, al voltant d'un any, arribarà una proposta del govern de l'Estat per trobar una sortida al xoc institucional.

No obstant això, ha matisat que aquesta proposta ha de respectar la Constitució i que hauria de ser pactada i consensuada entre l'Estat i la Generalitat, respectant el marc legal actual. "Estem a favor de que es respecti el que vam aprovar i consensuar entre tots", ha dit el president de la patronal en referència a la Constitució del 1978.

Però aquesta proposta no la situa abans de l'1 d'octubre, perquè "s'ha d'acabar un procés del govern català" i el govern de l'Estat "és lògic que necessiti temps per fer una proposta, que l'esperem".

Gay de Montellà ha assegurat que el camí de Foment és "tot el que sigui dins el marc legal", i en aquest sentit, ha indicat que accepta el dret dels catalans a decidir "dins el marc legal". Sobre la possibilitat d'una convocatòria de referèndum des de la legalitat catalana, el director d'economia de Foment, Salvador Guillermo, ha assegurat que " només hi ha una legalitat, que emana de la Constitució".

Impacte econòmic

Sobre l'impacte que poden tenir en l'economia catalana la convocatòria del referèndum i el Procés, el president de la patronal catalana ha indicat que " el mercat no ho descompta", si bé ha admès que potser alguna inversió o alguna decisió s'estigui retardant i "això ens preocupa". No obstant això, ha tret la por sobre una possible fuga d'empreses: " Cap de nosaltres vol marxar a un altre lloc, ni personalment ni corporativament".