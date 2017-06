George Kerevan, la veu del Procés a Westminster, perd el seu escó a la cambra dels comuns

Les eleccions britàniques deixen els conservadors sense majoria absoluta, després de perdre 12 diputats a la Cambra dels Comuns. A Escòcia, però, als 'tories' no els ha anat malament, i han aconseguit repetir els millors resultats històrics des del 1983, amb 13 seients al Parlament britànic. L' Scottish National Party (SNP) ha tornat a ser el vencedor dels comicis a Escòcia, però s'ha endut un gran revés, precisament quan la primera ministra, Nicola Sturgeon, ha plantejat la convocatòria d'un nou referèndum d'independència.

Entre els damnificats per la baixada de l'SNP hi ha l'antic primer ministre Alex Salmond, que ha perdut al districte de Gordon, i un dels diputats que ha portat el Procés a Westminster, George Kerevan, que no ha pogut revalidar el seu escó per East Lothian.

Kerevan és un nom que ha sonat els darrers mesos a Catalunya perquè és qui ha denunciat a la Cambra dels Comuns la judicialització del procés sobiranista català. Ara fa uns mesos va presentar una moció per criticar la querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i també va carregar contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condemnant Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau com a organitzadors de la consulta del 9-N.

"És una qüestió de defensa de la democràcia. Processar el president d’un Parlament per permetre un debat democràtic és establir un molt mal precedent a Europa", explicava el desembre del 2016 en una entrevista a l'ARA. Kerevan també és un dels diputats que va impulsar al mes de març la creació d' un grup de treball sobre Catalunya al Parlament britànic.

Els laboristes han recuperat l'escó al districte d'East Lothian, que van perdre el 2015. Aleshores, en ple auge de l'SNP, Kerevan va aconseguir 25.000 vots. Dos anys després n'ha perdut 8.000 i s'ha vist superat pel laborista Martin Whitfield.