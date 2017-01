El Govern confia a seduir la CUP amb l'última proposta pressupostària: "Estem esperançats i molt animats"

Després d'entregar una nova proposta d'acord per als pressupostos a la CUP, la portaveu del Govern, Neus Munté, ha enaltit el treball de negociació que s'ha fet fins ara i ha defensat el document "com una bona proposta" que la fa ser "optimista" que finalment s'aprovaran els pressupostos. "Estem esperançats i molt animats", ha apuntat.

L'executiu, que s'ha reunit aquest dilluns de forma extraordinària, ja que aquest dimarts el president, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, seran a Brussel·les, ha destacat els "esforços" per acostar posicions i ha recordat que la inversió social concentra el 77% del total dels recursos i que la proposta incorpora ja tot un seguit de noves figures impositives.

Tot i que ha evitat dir que aquesta és l'última proposta que el Govern fa a la CUP, ha subratllat que es tracta d'un document "ambiciós" que millora els plantejaments inicials i que garanteix el compromís amb el referèndum. A més, ha remarcat que es tracta d'una proposta "consensuada i absolutament unitària".

Munté tampoc ha volgut concretar d'on sortiran els diners per fer front als increments de recursos que l'última proposta destina a ensenyament i a la renda garantida de ciutadania. Segons ha dit, aquests detalls s'aniran coneixent properament i estan "molt pensats".

La d'avui ha estat una reunió on, a més, no hi ha hagut el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que, amb la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, i el d'Interior, Jordi Jané, ha assistit aquesta tarda al funeral dels dos agents rurals assassinats dissabte a Aspa.