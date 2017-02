El Govern celebra que "molts mitjans internacionals" coincideixin en assenyalar que el del 9-N és un judici polític

Des que es va anunciar que Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau seurien al banc dels acusats per l'organització del procés participatiu del 9-N, el Govern no ha dubtat en qualificar l'acció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de "judici polític". Aquest dimarts ho ha reiterat la portaveu de l'executiu, Neus Munté, que ha celebrat que no només el Govern opini d'aquesta manera. "El que està succeint al TSJC interessa més enllà de les nostres fronteres. I la lectura que es tracta d'un judici polític no només la fem obertament des d'aquest Govern, sinó que també la fan molts mitjans internacionals", ha assenyalat. Munté ha negat que les mobilitzacions d'aquest passat dilluns fossin una estratègia de pressió als jutges i les ha emmarcat en el rebuig a la judicialitació de la política.

La Generalitat nega que els tres acusats incomplissin cap resolució judicial el 9 de novembre del 2014, ja que van ser els voluntaris els que van donar l'impuls definitiu a la consulta sobre la independència de Catalunya. En canvi, assegura que el govern espanyol acumula desenes d'incompliments en aquest sentit. En la reunió del consell executiu d'aquest dimarts s'ha posat sobre la taula la llista de les 34 sentències fermes del Tribunal Constitucional (TC) i del Tribunal Suprem que la Moncloa es nega a complir.