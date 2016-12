Guia per sobreviure al cunyadisme nadalenc

EL REFERÈNDUM NO ES FARÀ

A favor: Ni de broma! Ara tornem a demanar-lo, ¿i aquest cop ens diran que sí? Segur... I si el fas sense permís, com mobilitzes funcionaris, mossos, que votin els del no... Ja ho ha dit Mercè Conesa, s’ha de ser realista. O surt un altre 9-N, o l’Estat ho impedirà tot.

En contra: No has vist la fotografia? Torna el consens pel referèndum, les lleis estan a punt per emparar els funcionaris i els mossos. No serà un altre 9-N, els del no no tindran més remei que participar-hi. L’Estat ja pot dir missa, que aquest és l’últim Nadal autonòmic!

AIXÒ DEL PDECAT ÉS EL MATEIX QUE CDC AMB UN NOM ESTRANY I UN ALTRE LOGO

A favor: Deixant de banda la comèdia del nom... El dirigeix Artur Mas, com CDC. Ocupa la seu on s’havia de traslladar CDC. Ha heretat els militants de CDC (i no tots). Defensa el mateix que CDC. Té els mateixos referents que CDC. ¿Segur que no és el mateix que CDC?

En contra: Roma no es va fer en un dia! Em poses l’exemple de Mas però la resta són tots nous. Si han fet primàries i tot... ¿Quan t’hauries imaginat CDC fent primàries? El nom de Partit Demòcrata va costar, però ara... s’entén més al món que Convergència, no trobes?

ELS D’ERC HO TENEN BEN FÀCIL, NO FAN RES I ESTAN GUANYANT

A favor: Hi ha una polèmica... on és ERC? Amagats. No se’ls veu, no es mullen i així queden equidistants entre el PDECat i la CUP. Oriol Junqueras cada cop surt menys als mitjans, i si no li agrada una pregunta respon el que vol. Ei, que els va bé, eh? Quan hi ha enquestes, sí que surten!

En contra: Que ho tenen fàcil? Qualsevol aconsegueix pactar uns pressupostos amb la CUP. ¿Que no fan res? Dos comptes en sis mesos, estan al Govern, agiten el Congrés. Amagats? No deus haver vist el Rufián! Sí que pugen, però perquè fugen de les polèmiques i van fent feina.

ÉS IMPOSSIBLE QUE ALGÚ COM RAJOY HAGI ARRIBAT A SER PRESIDENT

A favor: Mariano Rajoy no parla anglès, es vanta d’informar-se amb el Marca i de governar fent bandera de la passivitat. Lidera un partit que és el que arrossega més escàndols de corrupció. I els seus lapsus són cada cop més constants: inoblidables l’“ españoles mucho españoles y muy españoles ” o “ es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde ”.

En contra: Calma, calma... així ha anat guanyant Rajoy, i s’hi estarà mínim dues legislatures. Corrupció? ¿Desgast electoral? Aznar? Ell va fent, amb aquell caminar pausat, i ja es cansaran. I l’anglès... ¿des de quan ha sigut un requisit per ser president espanyol?

ELS DE LA CUP NO SÓN DE FIAR

A favor: A cada fase del procés hem de patir. Sort que Mas va fer el pas al costat, sinó haurien enviat les lleis en orris. De què va servir? Van dir que garantirien l’estabilitat, i als primers pressupostos, pam! Un cop que hi ha majoria independentista i no s’aprofita. I ja veurem els d’ara... Si voten que no al febrer, anem a eleccions, s’acaba el procés i vinga Nadals autonòmics. Això els passa per decidir-ho tot en assemblea.

En contra: Per uns que compleixen la paraula... i ens els carreguem. Ja van dir que no votarien Mas i que no comprarien qualsevol pressupost, i ho han fet. Engegar-ho en orris? Però si tot ha anat a millor! Després del 27-S no sabíem on anar i hi ha un nou líder, Puigdemont, i una nova meta. Qui van ser dels primers a reivindicar el referèndum unilateral? La CUP!

DEL PSOE NOMÉS EN QUEDA LA E

A favor: La P és de partit, però de partit per la meitat. La S de socialisme està en dubte des de les primeres retallades fins a l’aval a Rajoy. La O d’ obrer es devia perdre en alguna americana de pana de Felipe González. I la E... aviat es canviarà per una A d’ andalús.

En contra: Un partit que va néixer el 1879 és més resistent que el teu estómac aquestes festes. D’acord, hi ha hagut decisions poc encertades... però la socialdemòcracia està en crisi a tot Europa, ¿ja ho arreglaran? I qui liderarà l’esquerra espanyola, Podem? Si estan encara més barallats! Ara quan arribi Susana Díaz els posarà tots rectes i tindrem PSOE per estona.