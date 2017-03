Homs assegura que confia abans en la paraula d’Osàcar que en la “d’un delinqüent confés”

El portaveu del PDECat al Congrés dels Diputats, Francesc Homs, ha assegurat aquest dijous que confia més en la paraula de l’extresorer de CDC Daniel Osàcar que en la “d’un delinqüent confés”, en referència a l’expresident del Palau de la Música Fèlix Millet, i s’ha mostrat convençut que l’adjudicació d’obra pública a Catalunya “s’ha gestionat bé per tothom” en els diferents governs dels últims anys. “No pot haver-hi comissions per adjudicació d’obra pública si no es demostra que aquesta adjudicació d’obra pública ha estat condicionada per aquestes comissions”, ha argumentat Homs en declaracions als mitjans de comunicació. El portaveu del PDECat al Congrés ha deixat clar que no seguirà confiant “amb la gent que ha tingut responsabilitats i ens han dit que les coses s’han fet bé”.

En aquest sentit, ha exculpat l’expresident de la Generalitat Artur Mas del presumpte cas de finançament il·legal de l’antiga CDC perquè “no era el tresorer” del partit. “Sempre ens han informat que les coses s’han fet bé i hi seguiré confiant fins que se'm demostri el contrari”, ha subratllat Homs, malgrat a vegades endur-se un “disgust immens”, com en el cas Pujol. Per contra, ha argumentat, també es va refiar de Mas i de l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias sobre les acusacions dels comptes a Suïssa que després es van demostrar ser falsos.

El portaveu del PDECat ha comentat que “mai va veure res” respecte el presumpte cas del 3% mentre era conseller de Presidència i ha afirmat que no té “cap problema” amb la comissió que impulsa el PP al Congrés sobre el finançament dels partits.