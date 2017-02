Homs serà jutjat el 27 de febrer al Suprem amb el testimoni de Mas, però sense el de Rajoy

El Tribunal Suprem ha fixat el 27 de febrer com a data per celebrar el judici a l'exconseller de Presidència i portaveu del PDECat al Congrés, Francesc Homs, per la seva implicació en el 9-N, segons fonts jurídiques. En la interlocutòria, emesa aquest dimecres, el jutge accepta totes les proves que demanava la fiscalia i rebutja les peticions de testimonis que feia Homs, que demanava que declaressin el president espanyol, Mariano Rajoy, el president del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, l'exfiscal general Eduardo Torres-Dulce i el ministre de Justícia, Rafael Catalá. El jutge considera que no hi ha cap "enllaç amb l'objecte del procés. En canvi, sí que accepta que declari com a testimoni l'expresident català, Artur Mas.

La sala II de l'Alt Tribunal amplia de cinc a set els magistrats que jutjaran el polític català, que justament aquest dimecres testificava al judici que se segueix per la mateixa causa contra Mas, Irene Rigau i Joana Ortega a Barcelona.

Per la seva concidció d'imputat en la causa oberta a Barcelona, Mas quedarà exempt del deure de prestar jurament i serà advertit seu dret a no contestar aquelles preguntes que puguin resultar perjudicials per a la seva defensa. Respecte a les declaracions sol·licitades de Carles Viver i Pi Sunyer i Albert Lamarca i Marquès, el tribunal accepta la seva compareixença al judici però no com a perits sinó com a testimonis.

El jutge també rebutja incorporar la resolució de la Junta de Fiscals de la Fiscalia Superior de la Comunitat Autònoma de Catalunya, de 18 de novembre de 2014, en què no van veure indicis de delicte en la conducta d'Homs i la resta d'acusats. El tribunal considera que aquest document té caràcter d'ofici i no de resolució i forma part dels treballs preparatoris que van il·lustrar la decisió del màxim responsable de la Fiscalia General de l'Estat, que va canviar d'opinió i va decidir presentar càrrecs.

El tribunal estarà format per Manuel Marchena (president i ponent) i sis magistrats: José Ramón Soriano, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Ana Ferrer, Andrés Martínez Arrieta i Miguel Colmenero. El judici es prolongar, en principi, els dies 28 i 29 de febrer.