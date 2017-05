Iglesias avisa que l'Estat és "capaç de tot" per aturar el referèndum, inclosa la força

El líder de Podem, Pablo Iglesias, adverteix que el govern del Partit Popular "és capaç de tot" per frenar el referèndum: "No seria la primera vegada". Iglesias, però, ha avisat al govern espanyol que "seria contraproduent utilitzar la força" per aturar la consulta. En una entrevista a RAC1, el líder de Podem s'ha mostrat totalment contrari a qualsevol mesura "repressiva". Per això, creu que el govern espanyol hauria de donar una resposta "d'estat" per resoldre la situació a Catalunya i, en aquest sentit, ha defensat "un nou encaix per a Catalunya" per posar en valor la realitat plurinacional de l'Estat.

Iglesias ha assegurat que la "mobilització social" per demanar un referèndum unilateral a Catalunya és "legítima" però avisa que la consulta ha de tenir garanties legals i ha de ser "reconeguda internacionalment". En una entrevista a RAC1, Iglesias ha donat suport a les paraules que aquest dijous va expressar el líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, quan va explicar que la direcció del partit dona suport a un nou 9-N i a la mobilització que s'organitzi per defensar un referèndum, encara que no compti amb el vistiplau de l'Estat. De totes maneres, Iglesias ha advertit que un nou 9-N no té "efectes jurídics", un fet que per al líder de Podem és imprescindible.

El cap de files del partit lila ha reiterat que els catalans han de poder decidir sobre si volen una independència de Catalunya o no i ha tornat a la seva defensa d'una Catalunya dins de l'estat espanyol, però que "reconegui el territori català com una nació", i ha dit que en la hipotètica pregunta sobre si vol que Catalunya sigui independent, marcaria la creueta del 'no', tot i que ha admès que li agradaria que hi haguessin més opcions que independència sí o no.

Iglesias també ha admès que li agradaria que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anés al Congrés a explicar la seva proposta de referèndum perquè creu que "se sorprendria al veure que hi ha un terç de diputats que estan a favor del dret a decidir".

Torna a pressionar el PSOE per la moció de censura



Just després que Pedro Sánchez es proclamés nou secretari general del PSOE, Podem va redoblar la pressió perquè els socialistes donin suport a la seva moció de censura en contra del president del govern espanyol, Mariano Rajoy. De fet, es van oferir a retirar la iniciativa si el PSOE en presentava una. Aquest divendres, Iglesias ha reiterat que estan disposats a retirar-la si els socialistes es comprometen a presentar-ne una altra, per exemple, "al juny". Considera que Pedro Sánchez "ha derrotat el veto de l'establishment", cosa que ha de permetre, ha dit, que col·labori per "fer fora el PP del Govern".

Iglesias ha explicat que els casos de corrupció de les últimes setmanes que han afectat el PP són el detonant perquè el seu partit hagi decidit presentar aquesta moció. Tot i les poques garanties que té la iniciativa per prosperar i la petició de Compromís d'endarrerir la moció, Iglesias ha assegurat que té el suport de la formació valenciana, així com també el d'ERC i d'EH Bildu. El líder de Podem ha explicat també que negociarà amb el PDECat perquè també pugui sumar-se a la moció.