Qui és Javier López Madrid, el 'compi yogui'?

El nom de Javier López Madrid (Madrid, 1964) és notícia aquest divendres. L'empresari, gendre de Juan Miguel Villar Mir, ha estat detingut en les últimes hores en el marc de l' operació Lezo, acusat de pagar comissions a l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González a canvi de l'adjudicació d'obres públiques a OHL. L'actual conseller delegat d'aquesta constructora i del Grupo Villar Mir, però, no és el primer cop que apareix als mitjans.

López Madrid, també exconseller de Caja Madrid, va ser condemnat el passat febrer a sis mesos de presó pel cas de les targetes 'black' de l'entitat, després de tornar els 34.8000 euros que s'hauria gastat de manera irregular. La seva implicació en aquest cas, però, va ser especialment rellevant pels missatges de suport que va rebre per part dels reis Felip i Letícia just després que transcendissin els detalls de les despeses realitzades pels consellers i directius de Caja Madrid i Bankia amb les targetes opaques.

"Et vaig escriure quan va sortir l’article d’allò de les targetes a la merda de LOC i ja saps el que penso, Javier. S abem qui ets, saps qui som. Ens coneixem, ens estimem i ens respectem. La resta, 'merde'. Un petó, compi yogui (miss you!!!)", va escriure la reina el 15 d’octubre del 2014. Letícia, que constava com a "Ltzia" en els contactes del mòbil de l'empresari, compartia llavors amb ell classes particulars de ioga.

Les converses, d'un xat de Whatsapp, havien estat recollides per la Guàrdia Civil i van sortir a la llum el març de 2016. López Madrid es mostrava reconfortat pel suport rebut des de la Zarzuela: " Us ho agraeixo molt. En el futur extremaré la cura, vivim en un país molt difícil i seré encara més conscient de la meva conducta". Felip VI, que havia estudiat a la mateixa escola que l'empresari ( segons 'El Mundo') i que estava identificat al seu mòbil com a "PF PT" (príncep Felip, particular), responia a l’agraïment amb aquesta reflexió: "I tant! M’uneixo al xat, però prefereixo tenir una estona per parlar sense intermediació electrònica ni telefònica. Mengem demà? Una abraçada".

Presumpte cas assetjament sexual

L'escàndol va portar López Madrid ha renunciat al seu càrrec com a integrant del Patronat Princesa d'Astúries, del qual formava part des del 2008, mentre que la casa reial va al·legar que la seva relació amb López Madrid no existia des de feia temps. López Madrid havia intentat esborrar els missatges amb els monarques del seu telèfon per evitar que es conegués la seva relació íntima amb ells, però la Guàrdia Civil va recuperar-ne una part gràcies a la investigació d’un altre cas en què també estaria implicat l’empresari: un presumpte assetjament sexual.

Aquest cas, que va quedar arxivat el febrer de l'any passat - tal com va avançar El Confidencial-, partia de les denúncies d'assetjament i agressió que la dermatòloga Elisa Pinto havia presentat contra López Madrid. El jutge va resoldre que no hi havia indicis suficients per acreditar la participació del gendre de Villar Mir en els fets denunciats per Pinto, que deia que va haver de prohibir l'entrada de l'empresari a la seva consulta i que també havia denunciat el comissari José Manuel Villarejo per intent d'apunyalament. Segons el citat digital, la policia ja havia vist "contradiccions, inexactituds i absència d'evidències" del que deia la dermatòloga, de la qual considerava que s'estava inventant proves.

Pagaments a la trama Púnica

En paral·lel, però, López Madrid apareixia com a implicat també en la trama Púnica, de presumpte finançament il·legal del PP. En un escorcoll el febrer de 2016 a la seu dels populars a Madrid, es descobreix l'agenda de l'exsecretari general del PP de Madrid Francisco Granados recull un total de dos milions d'euros que el partit hauria rebut de l'empresari. Segons aquests papers, l'empresari va fer multitud de pagaments a l'exgerent del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.

Segons 'El Mundo', López Madrid es va traslladar a Londres amb la seva dona i els seus dos fills després que esclatés l'escàndol del suport que havia rebut dels reis d'Espanya en relació al cas de les targetes 'black'. La calma que buscava distanciant-se de casa, però, encara no l'ha trobat.