Josep Piqué creu que al govern espanyol li ha faltat fer pedagogia a Catalunya

L’exministre d’Indústria i Exteriors durant el govern d’Aznar, Josep Piqué, ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Crónica Global que al govern espanyol li ha faltat fer pedagogia i que “davant el desafiament independentista no es pot limitar únicament a la via jurídica”, de la qual diu que “és necessària però no suficient”. Piqué fa extensiva aquesta crítica als executius anteriors i assenyala que “cal convèncer, però sobretot els qui han refusat l’independentisme no s’han sentit recolzats durant els darrers anys”. D’altra banda, Piqué ha subratllat que el nacionalisme català “porta anys d’avantatge en pedagogia” mentre que els contraris a la independència han incidit massa en el debat de la llengua “en lloc de fer-ho en els continguts educatius”.

“Han deixat que els símbols espanyols desapareguessin a Catalunya i quallés la idea que es va contra els catalans, fins a arribar a l’actual proposta de referèndum”, ha indicat l’exministre del PP, que també creu que és “molt important i molt lògic” que es posi la necessitat del diàleg sobre la taula però deixant clar que els límits estan en “la sobirania” i que el futur d’Espanya “és cosa de tots”. D’altra banda, Piqué no dubta que a Catalunya cal un sistema de finançament, més inversions i un corredor mediterrani.

Segons Crónica Global, l’exministre presentarà al llarg d’aquest 2017, junt amb Francesc de Carreras i l’exministre Josep Borrell, el lobi Think Cat, amb l’objectiu d’aportar arguments acadèmics contra la independència.