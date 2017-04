Junqueras demana "unitat d'acció" del Govern, el Parlament i el carrer per culminar el procés

En el moment decisiu per culminar el procés, la unitat entre Govern, Parlament i el carrer és clau per fer i guanyar el referèndum. És el missatge que ha enviat a les bases d'Esquerra el president del partit i vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. Després que, tal com va avançar l'ARA, el Govern decidís actuar col·legiadament en totes les accions per fer el referèndum, Junqueras ha demanat que la unitat ampliï el seu abast: " Unitat d'acció del Govern i de la majoria parlamentària que està compromesa amb aquest referèndum, i la unió de totes les grans entitats cíviques. Si actuem de forma conjunta, coordinada, i a cada una de les nostres decisions correspon també la mobilització de la gent, sens dubte, guanyarem", ha proclamat Junqueras.

El vicepresident ha aprofitat que ERC celebrava la festa de la república per lligar la supervivència de la Generalitat republicana amb el moment decisiu del procés: "D'aquelles lliçons n'hem d'aprendre les grans lliçons del present i del futur immediat", ha dit Junqueras abans de demanar la unitat d'acció. El líder d'ERC ha refermat el compromís del Govern i el Parlament per al referèndum representat en l'acte pels consellers del partit i la presidenta de la cambra, Carme Forcadell.

ERC ha celebrat la seva festa de la república el mateix dia que els comuns posen en marxa la nova confluència d'esquerres. L'encarregat d'enviar un missatge al partit d'Ada Colau ha estat Gabriel Rufián, el portaveu adjunt d'ERC a Madrid, que ha ironitzat amb les coincidències entre les dues formacions: " Es presenta un partit d'esquerres, sobiranista, feminista, i de canvi. I els diem: Benvinguts a Esquerra Republicana". Rufián ha retret que defensin el canvi però no se sumin al procés sobiranista: "Molts d'ells estan en contra del procés amb el puny alçat. A nosaltres ens van ensenyar que si estaves en contra del canvi amb el puny alçat o et sobrava el puny o et faltava ideologia".