JxSí assegura que el Consell de Garanties ha "avalat" el referèndum perquè no ha posat en dubte "ni un cèntim d’euro" dels pressupostos

La portaveu parlamentària de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha negat aquest dissabte que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) hagi posat en dubte la celebració del referèndum d’independència. Al contrari. Segons ella, l’òrgan consultiu ha "avalat" la consulta perquè "no ha posat en dubte ni un cèntim d’euro" dels pressupostos. En una entrevista a Catalunya Informació, Rovira ha reaccionat d’aquesta manera al dictamen del CGE, tot subratllant que els 5,8 milions d’euros de la partida destinada a processos electorals i consultes ciutadanes continuen intactes.

El Consell de Garanties considera inconstitucional el compromís explícit del Govern amb el referèndum - inclòs en la disposició addicional 31 dels pressupostos- perquè escapa a les competències de la Generalitat. La secretària general d’ ERC ha subratllat, però, que el Consell "no pot determinar la legalitat d’un compromís polític" .

Pel que fa al redactat de la disposició addicional qüestionada, Rovira ha avançat que l a setmana que ve JxSí i la CUP debatran si han d’introduir-hi modificacions per escapar d’una possible impugnació dels pressupostos per part del Tribunal Constitucional (TC). En tot cas, la portaveu de la coalició independentista ha insistit que el Consell de Garanties no ha posat en dubte cap "partida" per convocar el referèndum d’independència. El cert, però, és que no existeix cap partida concreta vinculada amb el referèndum i els recursos que el Govern hi preveu destinar sortiran, com va publicar l’ARA, del fons de contingència, previst per a despeses "urgents i extraordinàries" .

A diferència de JxSí, la CUP no té dubtes respecte la inconstitucionalitat del referèndum i no li preocupa que el Consell de Garanties ho hagi destacat en el seu dictamen. "El CGE emet els seus dictàmens en base a l'adequació de la normativa a la Constitució espanyola. És obvi que un referèndum, en aquest moment, és incompatible amb aquesta Constitució justament per la manca de democràcia i reconeixement del dret a l'autodeterminació que nosaltres denunciem de fa temps", explica aquest dissabte la portaveu cupaire al Parlament, Anna Gabriel, en una entrevista a El Nacional. "De fet, també es incompatible amb l'Estatut d'autonomia, que és un instrument de la Catalunya autonòmica dels darrers 40 anys. Per nosaltres, per tant, no canvia res", afegeix. L’estratègia que defensa la CUP continua passant per la "desobediència".

De la seva banda, des de Demòcrates de Catalunya, partit integrat en Junts pel Sí, es considera clau que el compromís del Govern amb el referèndum no s’hagi vist afectat pel dictamen del Consell de Garanties. " És un organisme autonòmic que valora les lleis en funció de la legalitat autonòmica", ha recordat el portaveu del partit, Antoni Castellà, durant una trencada d'ous massiva convocada pel partit a Reus.

PP i C's ho veuen com una "desautorització" del full de ruta

El coordinador general del PP català, Xavier García Albiol, ha tornat a alertar que la resolució del CGE és una " desautorització democràtica al govern de la Generalitat". Albiol ho ha dit en un acte amb afiliats a Girona, on també hi ha participat el subdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo.

"Els dirigents independentistes són els primers que no respecten la legalitat, ni que els hi digui un òrgan que depèn del Parlament com el CGE", ha lamentat el líder popular. En aquest sentit, ha alertat que el Govern es vulgui "saltar a la torera" la resolució del CGE i ha avisat que això no és propi de "cap regim democràtic". Albiol ha comparat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb un "maquinista d'un tren que va cap a un gran mur" i que s'emporta com a "presos" els "quatre milions de catalans no independentistes".

Per poder aturar els objectius independentistes, el líder del PP a Catatalunya ha demanat el suport del PSOE i de C's. Precisament, el portaveu de la formació taronja al Parlament, Carlos Carrizosa, ha advertit a Puigdemont que és l'hora de "posar fi a la legislatura", perquè no pot continuar amb el seu "pla il·legal" i s'ha posat en evidència "la falta de projecte del Govern de la Generalitat".