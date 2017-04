L'ANC pressiona al Govern pel referèndum: "Assumim el mandat sense embuts o pas al costat"

El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, demana que s'assumeixin responsabilitats i es posi la directa cap al referèndum. Arran de la informació que publica aquest dilluns l'ARA, el líder de l'ANC demana a tots els membres del Govern que s'"assumeixi sense embuts el mandat" del referèndum o es faci un "pas al costat".

El problema no són les urnes. Parlem clar:

1) deixem d'especular amb eleccions

2) assumim sense embuts mandat referèndum o

3) pas al costat pic.twitter.com/xTwHb1Oj74 — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 11 de abril de 2017

Sánchez també demana que es deixi d'especular amb unes hipotètiques eleccions al Parlament, ja que el mandat es cap a la consulta.

Divisió al Govern per decidir qui compra les urnesL'ANC respon així als dubtes en el si del Govern sobre qui assumeix les responsabilitats en les licitacions que tenen a veure amb el referèndum. Malgrat l'acord de Govern del passat 21 de març que hipotèticament havia de donar cobertura a tots els alts càrrecs per dur a terme els preparatius del referèndum -sempre sota la premissa d'un eventual estalvi per a unes eleccions autonòmiques-, la qüestió de la responsabilitat no està resolta. Un dels primers esculls ha estat la compra d'urnes: mentre Vicepresidència vol que les compri Governació, el departament que dirigeix Meritxell Borràs demana una ordre per escrit i, de moment, la conselleria d'Oriol Junqueras no accedeix a fer-ho.