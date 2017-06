La Seu d'Urgell aprova retirar les plaques commemoratives de l'expresident Pujol

El ple municipal de la Seu d'Urgell va aprovar ahir al vespre una moció de Compromís per la Seu (CXLS), grup de l'oposició, per retirar les plaques commemoratives de l'expresident Jordi Pujol en edificis i espais públics de la ciutat en el termini d'un mes. La moció va ser aprovada amb els vots favorables dels sis regidors de CXLS, els tres d' ERC i el de la CUP.

Els set regidors al govern del Partit Demòcrata Català ( PDECat) es van abstenir, entre els quals l'alcalde Albert Batalla, alcalde i diputat de Junts pel Sí. Les plaques commemoratives que s'haurien de retirar d'edificis públics són tres, una a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, una altra a l'alberg La Valira i una tercera al poliesportiu municipal.

El cap del grup municipal de Compromís, Òscar Ordeig, ha defensat que la moció és per "reprovar les accions il·lícites que ha confessat Jordi Pujol" i ha afegit que "el consistori no ha de retre honors als que ell mateix va renunciar, no s'entén que en llocs públics de Catalunya hi hagi plaques que el recorden". L'expresident i la seva família tenen un procés judicial obert per presumpte suborn, delicte fiscal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental, entre d'altres delictes.