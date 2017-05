L'Audiència de Barcelona confirma la sentència de nou anys d'inhabilitació a l'exalcalde de Santa Margarida i els Monjos

L'Audiència Provincial de Barcelona ha confirmat aquest dilluns la sentència que condemnava l'exalcalde de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès) Jordi Girona (PSC) a nou anys d'inhabilitació per exercir un càrrec públic. Girona, que va recórrer a decisió del jutjat Penal 3 de Vilanova i la Geltrú, va cometre delictes de prevaricació continuada al concedir fins a 38 contractes menors encadenats a l'empresa d'arquitectura Estudi Hèlix, evitant així "la licitació pública". D'aquesta manera, doncs, l'ajuntament aconseguia que els projectes no haguessin de passar per un concurs públic.

La sentència, a més, condemna la secretària municipal Victòria Ripollès a cinc anys i sis mesos d'inhabilitació per haver permès la prevaricació. També inclou als dos socis fundadors del despatx d'arquitectura, Josep Soler i Miquel Cols amb una multa de deu mesos i dos anys i mig de suspensió d'ocupació pública, pels delictes de negociacions i activitats prohibides.

El cas es va iniciar el 2010 arran de la denúncia d'un veí del municipi a l' Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) per la contractació irregular de l'empresa Estudi Hèlix. Els fets denunciats van produir-se entre els anys 2005 i 2009, quan l'alcalde va concedir fins a 38 contractes diferents a l'empresa. La quantitat facturada per Estudi Hèlix va ascendir a 1.336.918€.

L'OAC, un cop conclosa la seva investigació el 2010, va traslladar els fets a la fiscalia que va iniciar un procediment judicial. Després del judici, que va finalitzar el passat octubre, els implicats van recórrer a la sentència del jutjat Penal número 3 de Vilanova i la Geltrú. En aquell moment, es va absoldre als quatre condemnats d'altres delictes pels quals van ser jutjats com el tràfic d'influències, usurpació de funcions públics i aprofitament d'informació privilegiada.