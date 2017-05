L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades conclou que l’Agència Tributària no ha obtingut dades de forma il·legal

"L’ Agència Tributària de Catalunya (ATC) no tracta dades identificatives, ni de caràcter tributari que hagin estat obtingudes de manera irregular o il·legal". És la conclusió a la que ha arribat l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades després de l’auditoria que ha estat efectuant des de principis de febrer. La secretaria d’Hisenda ha fet públic aquest dimarts l’informe per remarcar la falsedat de les declaracions de l’exsenador d’ ERC Santi Vidal, que en diverses conferències apuntava que la Generalitat havia obtingut il·legalment les dades de tots els contribuents. " Les dades que fa servir l’ATC serveixen exclusivament per a l’exercici de les seves funcions i no en fa cap tractament per a finalitats incompatibles o funcions que no tingui atribuïdes", assenyala Protecció de Dades.

L’informe avala la tesi del secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, que des del primer moment va negar les declaracions de Vidal. En tot cas, fa tres recomanacions a la conselleria d’Economia, que assegura que ja les està implementant. La primera és regular específicament el paper de l’ATC en la tramesa de dades de famílies nombroses i de persones amb discapacitat que s’envien a l’Agència Tributària Estatal.

La segona recomanació és que l’ATC destrueixi tota la informació que no sigui necessària per a les seves funcions, en concret la que els ciutadans li van lliurar de forma voluntària en els exercicis 2013 i 2014 quan diverses entitats van impulsar una campanya per presentar la declaració de la renda a l’Agència Tributària de Catalunya.

La tercera i última recomanació consisteix en millorar la gestió de les contrasenyes dels usuaris que accedeixen al sistema G@audí. L’auditoria, que s’ha elaborat a petició de la secretaria d’Hisenda, ha durat quatre mesos i s’ha centrat en els sistemes d’informació que fa servir l’ATC, en concret el G@udí i l’ E-Spriu, a més de les unitats d’emmagatzematge de la xarxa local de l’Agència. També s’han analitzat els convenis signats amb altres administracions com l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Direcció General de Trànsit, la Tresoreria General de la Seguretat Social i les quatre diputacions catalanes.