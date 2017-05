L’acord basc també importuna part del PP

Les cessions milionàries del govern espanyol al PNB a canvi del suport dels nacionalistes bascos als pressupostos del 2017 encara cuejaven ahir, i començaven a importunar no només a Ciutadans, els socis “preferents” de Mariano Rajoy, sinó algunes veus dins del partit del president espanyol. Algunes de tan destacades com el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, que va demanar explicacions amb “transparència” sobre la quota basca, per determinar com afectarà el finançament de la resta de les comunitats autònomes.

Feijóo va evitar carregar contra el seu partit per les cessions al PNB, però va deixar clar que no li agrada el pacte. En lloc de responsabilitzar-ne el PP, va assenyalar el PSOE, com va fer el president de Ciutadans, Albert Rivera, el dia abans. Segons el seu raonament, els socialistes han “dimitit” de les seves “responsabilitats com a gran partit” i no han deixat altra alternativa a Rajoy que acudir a un pacte amb nacionalistes per tirar endavant els comptes Però no va amagar que hauria “preferit” que l’acord fos amb els socialistes, perquè d’aquesta manera els comptes “serien de l’Estat, del conjunt dels espanyols, i no d’una part, que és Euskadi”. Amagant-ho rere les crítiques al principal partit de l’oposició, el baró popular criticava, per parcials, els comptes defensats pel ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, aquesta setmana al Congrés de Diputats.

Maroto, també incòmode

En una línia similar es va expressar el vicesecretari sectorial del PP, Javier Maroto, que va carregar les tintes contra el PSOE per justificar el pacte amb els nacionalistes. De fons, de nou, es deixava entreveure una incomoditat de l’exalcalde de Vitòria amb l’acord. En el seu cas, però, va defensar que la negociació no es basava en “vots a canvi de diners”, i va justificar que la quota basca s’havia de renegociar igualment. Tot i així, sí que va admetre que, probablement, no s’hauria renegociat ara si no fos per la urgència per aprovar els pressupostos de l’Estat, causada, segons ell, per l’immobilisme socialista.

Des del govern espanyol, el seu portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, va intentar apagar el foc creat per la cessió al PNB, que també ha aixecat polseguera en les comunitats presidides pel PSOE, i va negar que s’estigui produint un “greuge comparatiu” amb les autonomies de règim comú. Segons ell, aquestes han vist augmentar les bestretes del sistema de finançament amb l’ampliació del sostre de despesa pactat l’any passat amb el PSOE, i aquesta ampliació no afectava el País Basc. Per això, va dir, calia posar remei a aquesta situació. Qüestionat sobre si el pacte amb el PNB serveix també per enviar un missatge a Catalunya, Méndez de Vigo va defensar que és la victòria “de la voluntat de trobar-se a mig camí”.

Cifuentes aprova els comptes per la baixa d’una diputada socialista

L’Assemblea de la Comunitat de Madrid va aprovar ahir els pressupostos del 2017 amb un vot de diferència, gràcies a l’absència inesperada d’una diputada socialista. La majoria per un vot que sumen el PP i Cs fa setmanes que s’ha trencat per la baixa de la diputada popular Elena González-Moñux, que s’havia compromès a assistir als plens quan el seu vot fos imprescindible. Ahir ho era, però no hi va anar. Però, per fortuna de la presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes, una diputada socialista també va causar baixa imprevista i els comptes van tirar endavant.