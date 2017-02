L'alcaldessa de Girona diu que les maniobres de l'Exèrcit són "una greu irresponsabilitat"

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, creu que les maniobres militars que l'Exèrcit preveu fer dilluns vinent a la zona són una "greu irresponsabilitat". L'Ajuntament sospita que, tot i que Defensa no ho ha precisat, la marxa on hi prendran part fins a vuitanta soldats es farà per la zona de Sant Miquel i les Gavarres (a cavall entre els termes de Girona i Celrà). Un espai que diàriament concentra molts excursionistes i esportistes. "N'hi ha que diuen que és com una Rambla", ha dit Madrenas. L'alcaldessa admet que legalment té les mans lligades, i que no pot prohibir les maniobres, però sí que ha enviat un burofax urgent a l'Exèrcit informant que el lloc és "molt transitat" i reclamant al delegat de l'Estat, Enric Millo, que demostri "la seva oferta de diàleg" aturant l'exercici militar. Si les maniobres s'acaben fent, Madrenas ja alerta que l'Ajuntament farà "responsables" els soldats de qualsevol "incident o accident" que provoqui la marxa.

D'ençà que va rebre la notificació de les maniobres, l'Ajuntament de Girona ha intentat trobar una escletxa legal per impedir que l' Exèrcit es desplegui a la zona. No n'ha trobada cap; "no hi ha opció jurídica per prohibir-ho", ha precisat Madrenas. Però això no treu que el consistori hagi dit obertament que s'oposa a la presència dels soldats.

L'alcaldessa creu que la marxa d'enduriment, on hi prendran part una vuitantena d'efectius i quatre camions lleugers tot terreny, es farà a la zona del castell de Sant Miquel, i el comunicat de l'Exèrcit recull que els soldats es desplegaran per camins rurals de Girona i Celrà.

"No ho entenem"

L'alcaldessa de Girona també ha insistit en què l'Ajuntament no entén "el canvi de criteri" que ha aplicat l'Exèrcit per desplegar-se a prop d'una zona tan poblada. "Ni Girona ni Celrà recorden els anys que fa que no es feien maniobres en aquest territori; és el lloc més inadequat", ha dit Madrenas.

L'alcaldessa no ha volgut entrar en el per què de la marxa, a diferència de l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, que ahir la va vincular directament al procés sobiranista. "Que cadascú n'extregui les seves pròpies conclusions", s'ha limitat a dir.

Marxa a Sant Miquel i concentració

De moment, l'Ajuntament de Girona espera la resposta de l'Estat i l'Exèrcit per veure si s'impedeixen les maniobres. Però el de Celrà ja ha passat a l'acció. L'Ajuntament ha convocat per dilluns vinent a les vuit del matí una marxa popular fins al castell de Sant Miquel (on conflueixen els termes municipals) per mostrar "el rebuig a la marxa militar". A més, per al mateix dia hi ha prevista una concentració davant l'Ajuntament a les set de la tarda.

ERC també s'ha oposat obertament a la marxa i, de fet, els republicans portaran la crítica fins a Madrid mateix, al Congrés, a través del diputat gironí Joan Olòriz. Per la seva banda, la portaveu d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona, Maria Mercè Roca, ha assegurat que volen "una ciutat una demarcació desmilitaritzades" i ha instat Madrenas a tenir "un posicionament contundent per evitar que aquesta situació es repeteixi".

Llançà també rebutja les maniobres de l'Exèrcit

Per la seva banda, l'Ajuntament de Llançà (Alt Empordà) ha reclamat al Ministeri de Defensa, la subdelegació del Ministeri de Defensa a Girona i a la base militar de Sant Climent Sescebes que " s'abstinguin de fer maniobres a peu i amb vehicles" pel seu terme. El ple del municipi va aprovar fa mesos una moció declarant-se " territori desmilitaritzat". Aquest dijous hi ha hagut soldats fent maniobres pel terme i el Coronel Comandant de la província ha comunicat al consistori que se'n faran més tant demà com el 28 de febrer. Davant d'això, avui mateix Llançà ha reiterat a l'Exèrcit la seva oposició municipal.

"Llançà es va declarar territori desmilitaritzat a través d'una moció que sembla que ara ha caigut en un sac trencat i això és preocupant", ha assegurat Vila. La comunicació els va arribar, explica, per part del Coronel Comandant de la província de Girona. A l'escrit els avisaven que tenien previst fer exercicis municipals al seu terme els dies 6, 16,17 i 28 de febrer.

Vila diu que, en principi, les actuacions es fan en una zona de muntanya entre Llançà i Colera però que aquest dijous –i per sorpresa d'alguns veïns- s'han pogut veure diversos militars a peu de la carretera que uneix els dos municipis.