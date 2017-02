L'excap de la Policia: "Vaig demanar detenir la família Pujol diverses vegades, però els jutges d'ara són molt garantistes"

Eugenio Pino, un dels homes clau de l'operació Catalunya, ha donat una entrevista en exclusiva al diari 'El Mundo' un cop es va jubilar l'estiu passat després de 43 anys a la Policia Nacional. Pino, excap operatiu del cos, explica que ell va ordenar diverses vegades la detenció d'alguns membres de la família de l'expresident Jordi Pujol, però que "els jutges a Espanya són molt garantistes. Lògicament en una altra àpoca hi havia jutges més decidits, però ara són garantistes fins al final i prefereixen ajustar tot el procés a les proves reals i efectives".

Pino també afirma que no existeix cap operació Catalunya -com ahir va afirmar l'actual ministre de l'Interior, José Ignacio Zoido- i diu que és "fals" que existís cap brigada política dins la Polícia per investigar la corrupció catalana. "A l'inici del procés sobiranista ens van arribar moltíssimes informacions de gent que no estava d'acord amb el rumb que estava agafant una part de la política catalana. En cada cas s'escull la persona adient per investigar, i mai són les mateixes".

De la mateixa manera, assegura no haver rebut cap indicació ni ordre per investigar en especial els polítics catalans del ministre de l'Interior d'aquell moment, Jorge Fernández Díaz, de qui diu que "va ser un gran ministre".

A banda, Pino admet que va tenir confidents dins de l' Assemblea Nacional Catalana (ANC) que els havien explicat "que no pagaven a Hisenda" i, sobre el 9-N, els van dir on posarien les urnes.

Respecte la gravació de la conversa entre Daniel de Alfonso, excap de l'Oficina Antifrau, i Fernández Díaz adiu que "al ministeri es grava tot", i que el problema és qui va custodiar la gravació i qui la va filtrar, cosa que diu que desconeix perquè "jo ja no estava allà".

Finalment, respecte els suposats comptes a Suïssa de l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, Eugenio Pino manté és cert que va tenir 12,9 milions en un banc suís. "Sí, ho seguim mantenim. Entre d'altres coses perquè la font ja ens havia donat coses fiables. [...] Vam anar a Suïssa i ens van mostrar 'pantallazos' i ens van deixar fotografiar-los. Hi ha diversos policies com a testimonis. Si llavors la Fiscalia considera que no és motiu suficient, doncs bé...".