L'executiu espanyol apuja el to sobre el cas Vidal: titlla el Govern de "xenòfob" i "absolutista"

Dura picabaralla entre el portaveu d'Esquerra, Joan Tardà, i la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, durant la sessió de control al Congrés. A poques hores d'una nova reunió del Pacte Nacional per al Referèndum, Tardà ha preguntat de nou a l'executiu si estan disposats a negociar la celebració d'un referèndum. La també ministra d'Administracions Territorials li ha contestat amb un contundent 'no' brandant la Constitució espanyola, que ha de servir per "posar fre a l'abús dels governants".

Tardà li ha reclamat que, almenys, desautoritzés al vicesecretari de Comunicació del PP, el diputat Pablo Casado, que va acusar el Govern d'actuar amb "xenofòbia". "Vostè té molt fina la pell a la boca... Vol que tots fem un curs d'urbanitat amb el senyor Rufián?", li ha replicat Sáenz de Santamaría amb un to provocatiu. La vicepresidenta de l'executiu no només ha subscrit Casado, sinó que ha anat més enllà i ha titllat la Generalitat "d'absolutista" per "tendir a confondre Catalunya amb l'independentisme".

Atac a la "llibertat de pensament"

"Qui ha sentenciat la il·legalitat del procés és el senyor Vidal" Soraya Sáenz de Santamaría Vicepresidenta del govern espanyol

Llavors ha seguit el camí emprès des de dissabte en què dona per bones totes les declaracions de l'exsenador i d'Esquerra Santi Vidal i les utilitza d'ariet contra el procés. "Els seus senadors són més útils al procés quan callen que quan parlen", ha deixat anar, assegurant que "qui ha sentenciat la il·legalitat del procés és el propi Vidal". En aquest sentit ha acusat la Generalitat de "supeditar el suposat dret a decidir als drets fonamentals de la persona, a la llibertat de pensament i al dret a la intimitat dels catalans". I ha tornat de seguida a aferrar-se a les declaracions de Vidal: " Qui ha dit que és il·legal el procés és el pare de la constitució catalana. No vull saber jo quins són els drets fonamentals que vostès emparen...".

"El que no es pot permetre és que alguns es vantin que els ciutadans puguin ser vigilats, els jutges controlats, els funcionaris classificats dependent de si s'agafen un dia o no per donar suport al senyor Mas. Això no és consens social ni democràcia", ha afegit.

Amb tot, finalment ha tornat a estendre la mà al diàleg si el Govern decideix deixar de banda la CUP com a interlocutor. Ha reiterat que l'executiu espanyol encarna una "societat catalana oberta i moderada que treballa per l'estabilitat, l'enteniment i la representació dels drets de tots els ciutadans".

Rajoy aposta per un to més moderat

"No es pot celebrar un referèndum il·legal perquè és absurd celebrar una cosa il·legal" Mariano Rajoy President del govern espanyol

Mariano Rajoy i Sáenz de Santamaría es reparteixen els rols en la resposta al procés. El president del govern espanyol ha respost amb un to més moderat a les preguntes dels periodistes. Ha assegurat que no estan crispats amb Catalunya, sinó només amb "alguns partits que volen fer les coses saltant-se la llei". Ha insistit que "no es pot celebrar un referèndum il·legal perquè és absurd que una cosa que és il·legal es pugui celebrar".