El ple de Lleida rebutja donar suport a un referèndum vinculant sobre la independència

L' Ajuntament de Lleida ha rebutjat donar suport com a institució a la convocatòria d'un referèndum vinculant sobre la independència, "com a molt tard, el setembre del 2017", tal com demanava la moció presentada per CiU, ERC-Avancem i la Crida per Lleida-CUP. Des dels tres grups han apel·lat a la "democràcia" i a la "llibertat d'expressió" per defensar la celebració d'un referèndum sobre el futur polític de Catalunya i, per això, han demanat el suport de la Paeria al Govern en la celebració d'aquest.

Des del Comú han donat suport a la moció tot i reivindicar la necessitat que el procés "sigui obert i superi el marc de la independència" i apostar per un referèndum "legal". Per la seva part, la tinenta d'alcalde, Montse Mínguez, ha recordat que és l'"enèsima" moció que debat el ple municipal en relació amb el procés i ha manifestat que votar a favor del text "seria donar suport a accions il·legals". En la mateixa línia, l'alcalde Àngel Ros ha apel·lat "al seny, al diàleg i a la democràcia, que vol dir complir les lleis". Des de Ciutadans i el Partit Popular han justificat el seu vot contrari a la moció tot defensant també "l' Estat de dret, la democràcia i la convivència".