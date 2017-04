L’ombra electoral irromp en el camí cap al referèndum

El fantasma d’unes eleccions autonòmiques va planar dijous sobre l’independentisme. Una gravació difosa per elDiario.es en la qual es pot sentir el coordinador d’organització del Partit Demòcrata (PDECat), David Bonvehí, parlant d’unes eleccions autonòmiques si el procés “fracassa”, va fer aparèixer alguns dubtes sobre el compromís amb el “referèndum o referèndum”, uns dubtes alimentats aquesta setmana també per les divisions al Govern i els retrets entre els partits que li donen suport. Uns retrets que van continuar amb el portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, que en declaracions a l’ACN va acusar el PDECat de “pensar més en el partit que en el país”.

L’independentisme marxa de vacances, doncs, després d’una setmana complicada. Bonvehí -gravat sense tenir-ne coneixement durant un dinar informal amb càrrecs del partit al Bages- admet que el PDECat triarà el seu candidat en funció del desenllaç del procés. Hi haurà una “figura reconeguda” en cas d’independència, un de “molt independentista” si el procés està en “la voràgine” i si acaba “en desastre” el partit apostarà per “un candidat autonomista”. Aquesta última declaració va suposar un terreny adobat per als que creuen que la formació hereva de CDC es pot fer enrere. Un retret que, en privat, dirigents d’ERC i del PDECat es fan mútuament i que s’ha intensificat en les últimes setmanes, un cop el procés ha entrat en la fase decisiva després de l’aprovació dels pressupostos del 2017.

Per tallar d’arrel les especulacions, Bonvehí va refermar el compromís del PDECat amb el referèndum. En declaracions a RAC1 i Catalunya Ràdio, el número dos del partit va precisar que quan parla de “fracàs” del procés es refereix a la victòria del no en el referèndum, i que dir “un candidat autonomista” no significa que no sigui independentista, sinó que s’hauria de presentar a unes autonòmiques.

El PDECat tancava files dijous amb Bonvehí i defensava que les paraules del seu número dos no suposen que el partit estigui pensant en eleccions i renunciï al referèndum, sinó que es prepara per a qualsevol dels escenaris possibles.

Dos mesos per a la via unilateral

Un pragmatisme, però, que no convencia tothom. El conseller de Cultura, Santi Vila, va desmarcar-se ahir de les veus que l’assenyalen com un perfil moderat que podria complir aquesta funció de “candidat autonomista”, i va afirmar que “l’autonomisme és mort” a Catalunya. Segons el conseller, actualment -arran del procés-“mai més un polític que raoni en clau autonomista” tindrà “res a fer” en unes eleccions. A més, va subratllar el compromís tant del PDECat com de tots els integrants de l’executiu amb el referèndum i el programa de govern del president, Carles Puigdemont.

Tanmateix, fonts governamentals consultades per l’ARA apuntaven que “és molest” que hi hagi qui parla d’eleccions quan l’executiu català treballa en el referèndum -la consellera de la Presidència, Neus Munté, afirmava dijous a l’agència Efe que el Govern es dona dos mesos abans d’obrir la via unilateral si no hi ha votació pactada-. Una queixa que fa setmanes que circula entre l’executiu, que creu que no hi ha prou sintonia entre el Govern i els partits i que moltes vegades els toca arrossegar-los per tirar endavant el procés.

També la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, va retreure a Bonvehí les seves paraules, i va assegurar que ara per ara no hi ha temps “d’actituds derrotistes ni càlculs partidistes”. Va llançar, a més, un dard enverinat a tots els que poden tenir dubtes del rumb del procés: “Els que no ho entenguin, millor que deixin pas”. A través de Twitter, també va recordar que els escocesos no han tornat enrere, ni s’han tornat autonomistes després del referèndum, sinó que ja n’estan plantejant un altre per independitzar-se del Regne Unit. I és que els cupaires -que van aprovar els pressupostos amb la condició de fer efectiu el referèndum- no abonen cap pla B que no sigui la consulta.

La relació entre socis de govern

L’ombra de les eleccions no s’alimenta només de les paraules de Bonvehí, sinó també de l’increment de retrets entre el PDECat i ERC. Ahir, just després que l’independentisme es conjurés a través de missatges públics i reunions privades per recobrar la unitat cap al referèndum, unes paraules del republicà Sergi Sabrià van reobrir la ferida. El diputat de Junts pel Sí va qüestionar que la direcció del Partit Demòcrata vulgui ara marcar perfil propi al Parlament desmarcant-se, si cal, dels diputats d’ERC. El portaveu republicà va dir que, en plena fase final del procés, seria més oportú que “tothom estigués més pendent del país que no pas del partit”, i va assegurar que la seva formació no està “gens pendent d’unes eleccions”. “Tothom hauria de fer el mateix”, va assegurar, tot i que va afirmar que no té “cap dubte” que la unitat es mantindrà en el procés. Les declaracions de Sabrià no van agradar al Partit Demòcrata, i Albert Batet -company del republicà a Junts pel Sí- va respondre-li a través de Twitter remarcant que fins ara ells són l’únic partit que ha patit inhabilitacions pel procés. “Davant les evidències certs comentaris no sumen gens”, va retreure-li. “Ens hem d’asserenar”, admetien ahir fonts governamentals.

En el moment decisiu del procés, el PDECat i ERC han viscut una de les setmanes més tenses de la presidència de Puigdemont.