L’‘operació diàleg’ de Rajoy no supera l’examen de Rodalies

L’ operació diàleg que pregona el govern espanyol no va superar ahir la primera prova del cotó fluix. La trobada bilateral a Barcelona entre el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, i els consellers de Territori, Josep Rull, i Governació, Meritxell Borràs, es va saldar amb una constatació de les discrepàncies existents entre els dos executius i sense que les bones paraules es traduïssin en cap anunci concret. La promesa del ministre de tenir acabat el 2018 el tram de desdoblament de la via que va de Tarragona a Vandellòs va ser el màxim compromís que va sorgir d’una reunió en què el govern espanyol va reiterar un cop més la seva negativa a traspassar completament Rodalies a la Generalitat.

Es complien, doncs, els presagis de l’executiu català, “escèptic” -com es va encarregar de reiterar ahir Rull- davant la possibilitat que les crides al diàleg es convertissin en fets concrets i inversions. Si la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, apuntava dimarts que la reunió d’ahir havia de testar fins a quin punt “l’oferta de diàleg és sincera i real o buida de concrecions i plena de contradiccions”, fonts governamentals concloïen ahir fent balanç de la trobada que el govern espanyol “no ha superat la prova”.

Tot i que la falta d’uns pressupostos aprovats a l’Estat redueix el marge de maniobra del govern espanyol pel que fa a inversions, les mateixes fonts apunten que de la trobada en podria haver sortit algun “gest més polític”. Com ara quin? Tant durant la reunió com en la roda de premsa conjunta que tots tres van fer a la seu del departament de Territori, Borràs va reclamar sense èxit al ministre que, com a mostra de voluntat de diàleg, el govern espanyol retirés els recursos que té interposats davant el Tribunal Constitucional (TC) contra lleis catalanes, especialment les referides a l’habitatge i la pobresa energètica de les famílies més vulnerables. Però la resposta de De la Serna va ser sempre la mateixa: que la decisió d’interposar recursos recau sobre els serveis jurídics del govern espanyol perquè “és una qüestió jurídica i no política”. Un argument que també va utilitzar per evitar comprometre’s a no recórrer l’última normativa sobre habitatge aprovada al Parlament.

Un nou pla de Rodalies

Tampoc hi va haver avenços pel que fa a la gestió de Rodalies. El conseller Rull va aprofitar la seva primera reunió amb De la Serna per tornar a reclamar que l’Estat completi el traspàs i permeti que sigui la Generalitat qui gestioni completament la infraestructura, però va topar un cop més amb la negativa del govern espanyol. El ministre va oferir, això sí, mà estesa al Govern per consensuar quines actuacions es prioritzen per millorar tant la xarxa ferroviària com la de carreteres.

L’objectiu del ministeri és consensuar amb la Generalitat un nou pla de Rodalies i que, aquest cop sí, es compleixi. “Si firmem un acord serà vinculant. Aquest ministre no vindrà aquí d’aquí cinc mesos per menjar-se les paraules si arribem a un acord”, va arribar a dir De la Serna davant l’escepticisme de Rull, que va subratllar que el que cal no és un nou pla de Rodalies sinó que l’Estat compleixi les inversions compromeses en els anteriors plans.

Tanmateix, no sembla que hagi de ser fàcil arribar a un acord, ja que de moment la Generalitat i l’Estat no es posen d’acord ni tan sols en quin és el nivell de compliment dels compromisos de l’Estat en matèria de Rodalies. El Govern va entregar ahir un informe al ministre que xifra en 4.799 milions d’euros les inversions pendents, però De la Serna -que va demanar no ser esclau dels informes anteriors- ja va dir que aquesta quantitat no es corresponia amb els seus càlculs, que no va concretar.

On sí que s’albira algun progrés és en el corredor mediterrani. El ministre va assegurar ahir que es tracta d’una infraestructura “estratègica” per a Espanya i, en un dels seus pocs compromisos concrets, va prometre que el tram de desdoblament de la via que va de Tarragona a Vandellòs estarà acabat la primavera del 2018, 17 anys després de l’inici de les obres. De moment, la via serà d’ample ibèric i permetrà descongestionar les línies R15 i R16 -les dues més impuntuals de Catalunya-, però encara caldrà afegir-hi el tercer fil, un punt imprescindible perquè la infraestructura també serveixi per als trens de mercaderies.

Un coordinador per al corredor

A més, De la Serna va confirmar la creació de la figura del coordinador del corredor mediterrani, que s’encarregaria de seguir de prop les obres i vetllar perquè la infraestructura avanci. La creació d’aquest càrrec promet convertir-se, però, en un altre debat intens entre els dos executius. Mentre el ministre va avançar que ja té pensat el nom del coordinador, Rull va replicar que la Generalitat proposarà els seus propis candidats i va dir que “un nom consensuat entre l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana tindria molta més capacitat operativa” i seria un símbol de la voluntat de diàleg que vol mostrar el govern espanyol.

Un diàleg, però, que ahir va tornar a evidenciar que encara és lluny de donar algun fruit. Ni en Rodalies ni encara menys en forma de referèndum, l’última petició que Rull i Borràs van traslladar ahir al ministre. “Hi ha una manera molt clara de dialogar que vol dir urnes, democràcia i referèndum”, va dir Rull. “El diàleg requereix respecte a la llei i al marc de convivència”, va respondre De la Serna. Després del primer examen, som on érem.