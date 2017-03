Mas: "M'imagino Catalunya sent la Dinamarca del Mediterrani"

Per a l'expresident de la Generalitat Artur Mas, una hipotètica Catalunya independent tindria uns alts nivells de qualitat, un atur baix, salaris alts, una economia oberta, un estat del benestar "robust" i sostenible, i una democràcia de qualitat. "M'imagino Catalunya sent la Dinamarca del Mediterrani", ha resumit Mas en un diàleg acadèmic amb l'exministre d'Assumptes Estratègics del Brasil, Roberto Mangabeira Unger, durant la primera conferència que pronunciarà l'expresident a Harvard.

"La nostra economia és oberta i connectada a Europa i al món, i el nostre caràcter és emprenedor i dinàmic", ha defensat Mas. Per a l'expresident, "Europa, actualment, és massa gran per als problemes petits i massa petita per als problemes grans". Per això, ha recomanat a la Unió Europea que s'hauria de preocupar dels assumptes exteriors, la solidaritat, el comerç i la relació entre països.

Tornar a reptar l'Estat a fer el referèndum

"Seria molt intel·ligent que l'Estat fes una proposta en positiu i la votéssim juntament amb la independència en referèndum". L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha tornat a emplaçar el govern espanyol perquè afronti el "repte democràtic" de Catalunya i permeti tirar endavant el referèndum i posar sobre la taula una oferta alternativa a la independència.

L'expresident de la Generalitat ha recordat l'ampli suport que té el dret a decidir a Catalunya. Mas ha explicat que "el 80% dels catalans volen el referèndum" i ha apuntat que la "Constitució espanyola permet la seva celebració per poder saber l'opinió de la gent". Si guanya la majoria a favor del referèndum, caldria acordar en una mesa els termes de la creació d'un nou Estat. Si s'actués així, per a Mas seria un "'win-win' en el qual ningú en sortiria perjudicat".