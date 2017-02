Maza consuma la purga i situa Moix de fiscal d’Anticorrupció

El fiscal general de l’Estat ha consumat la neteja massiva de fiscals i fiscalies: ha col·locat Manuel Moix com a fiscal en cap de la Fiscalia Anticorrupció, segons es va aprovar ahir al Consell Fiscal en una llarga reunió en què es van aprovar 35 nomenaments.

Tal com va avançar l’ARA, Maza va preparar curosament l’operació per enterrar els sis candidats de la mateixa Fiscalia que aspiraven a ocupar la plaça i col·locar un home de la seva confiança. La Fiscalia Anticorrupció, on s’acumulen encara casos molt importants sobre la corrupció del PP, era la peça principal que volia caçar.

La iniciativa de Maza va comptar amb el suport dels sis fiscals conservadors, vinculats a l’Associació de Fiscals. En canvi, la Unió Progressista de Fiscals (UPF), amb tres membres al Consell Fiscal, es va oposar a aquest nomenament i va votar a favor d’Alejandro Luzón, al qual Maza ja havia descartat nomenant-lo al desembre tinent fiscal de la secretaria tècnica, que assessora el mateix fiscal general.

L’altre canvi rellevant que va aconseguir Maza és en el càrrec de fiscal en cap de l’Audiència Nacional. Javier Zaragoza serà substituït per Jesús Alonso, fins ara número dos de la Fiscalia i únic supervivent de l’època d’Eduardo Fungairiño. Maza, que volia nomenar el fiscal Luis Rueda, va acabar aliant-se amb el candidat dels conservadors.

L’excepció murciana

El fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia, Manuel López Bernal -relacionat els últims dies amb la polèmica per les ingerències del fiscal en cap en la imputació del president de la comunitat-, va ser substituït per José Luis Díaz Manzanera. Curiosament, el nomenament suposa una excepció en la tònica que ha seguit el fiscal general en altres casos. Manzanera era fiscal de delictes urbanístics i contra el medi ambient a Múrcia, i va considerar que hi havia indicis delictius de gran importància contra el president. Ell va instar el jutjat de Llorca a elevar una exposició raonada perquè el Tribunal Superior de Justícia imputés Sánchez pel cas Auditori.

Els altres nomenaments van aixecar poca polseguera: José Luis Bueren, que no està inscrit a cap associació, serà el fiscal de la unitat de suport del fiscal general de l’Estat. El seu càrrec fins ara, les relacions amb el ministeri de Justícia, serà per a Francisco Moreno, de plena confiança de Rafael Catalá. En les territorials, Ana Tárrago serà la fiscal andalusa en substitució de José Manuel García Calderón i Juan Calparsoro ha sigut substituït al País Basc per Carmen Adán.

Maza no va justificar les raons d’aquests relleus, i va assegurar que ho farà quan elevi els nomenaments al govern de l’Estat. El sentit general de la purga, amb l’excepció de Múrcia, apunta a una victòria dels conservadors i a la voluntat de Maza de tenir més control sobre els fiscals.