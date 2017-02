Més de la meitat dels catalans veu bé que els ajuntaments pengin l'estelada, segons una enquesta de SCC

El referèndum divideix la societat catalana? L'ensenyament obligatori hauria de ser trilingüe? TV3 i Catalunya Ràdio es mostren partidaris de la independència? Veu correcte que els ajuntaments pengin l'estelada? Són algunes de les preguntes que Societat Civil Catalana ha inclòs en el qüestionari que ha fet arribar a 1.600 persones per via telefònica. Els resultats, que ha fet públics aquest dimarts al vespre, coincideixen gairebé tots amb l'ideari de l'entitat, però hi ha una qüestió que se li resisteix. Al 52,6% dels catalans els hi sembla "correcte" que les administracions públiques pengin l'estelada als balcons, superant el 31,5% que ho veu "incorrecte" i el 12,3% al que li sembla "indiferent".

En les conclusions, l'entitat unionista destaca que la tolerància a l'estelada en edificis públics varia en funció de la llengua habitual dels enquestats (un 72,5% dels catalanoparlants l'accepta i només ho fa el 34% dels castellanoparlants) i el sentiment de pertinença (Un 20,8% dels que se senten espanyols ho veuen "correcte").

Pel que fa a la resta de preguntes, el 55% creu que el referèndum divideix la societat catalana (el 40% creu que no); l'ensenyament obligatori a Catalunya hauria de fer-se en català, castellà i anglès (no especifica si les tres com a llengües vehiculars) per al 75,6% dels enquestats; i TV3 i Catalunya Ràdio es mostren partidaris de la independència per al 65,4% (un 22% creu que són neutrals).

A més, el 49% pensa que tenen poca o cap informació sobre les conseqüències de la independència, en oposició al 46% que opina que en té molta o bastant. De l'enquesta, elaborada per GESOP, també es desprèn que el 78% dels catalans té vincles familiars o professionals amb persones de la resta d'Espanya.