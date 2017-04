Millo espera que els tribunals frenin el referèndum i adverteix que l'Estat pot suspendre l'autonomia

La resposta de l'Estat quan el Parlament aprovi la llei de transitorietat i el Govern convoqui el referèndum és una de les principals incògnites del procés. El delegat de l'executiu espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha afirmat en una entrevista Europa Press que espera que l'acció dels tribunals sigui suficient per frenar el procés, però ha advertit dels mecanismes que té l'Estat per evitar una votació, com la suspensió de l'autonomia. Si el Govern convoca el referèndum, ha avisat Millo, l'Estat tindrà "una resposta immediata".

L'article 155 de la Constitució, ha recordat Millo, "és una mesura d'última instància que permet garantir la recuperació de la legalitat constitucional quan és vulnerada". Preguntat sobre si l'Estat pot anar més enllà i dur a term e mesures "coercitives" per evitar el referèndum -co m el mateix govern espanyol va advertir setmanes enrere- Millo confia en què "no calgui arribar tan lluny". Confia, per evitar-ho, en la judicialització: "Hi ha una sèrie de sentències del TC que deixen molt clar el que es pot i el que no es pot fer".

Millo també ha respost a les paraules de Lluís Llach sobre els funcionaris, quan el diputat de Junts pel Sí va advertir que qui incomplís la llei de transitorietat podria ser sancionat. El delegat del govern espanyol ha assegurat que ningú "conculcarà ni vulnerarà" els drets dels funcionaris i ha assegurat que la llei de desconnexió no crearà una legalitat catalana diferent de l'espanyola, com defensen els partits independentistes: "Qui sostingui que existiran dues legalitats paral·leles a Espanya menteix", una afirmació, assevera Millo, que suposa "un relat extravagant de ciència ficció".

Arrimadas: "El referèndum és una presa de pèl col·lectiva"

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha dit en una entrevista a l'ACN que el seu partit també voldrà fer servir totes les "eines polítiques, jurídiques i democràtiques" al seu abast per frenar el referèndum. Tot i això, Arrimadas considera que la votació promesa pel Govern és "una presa de pèl col·lectiva" perquè "tothom sap que no es farà". La cap de l'oposició ha acusat l'executiu de "creure's propietari del Parlament" i ha denunciat la seva "opacitat" per no detallar com farà la votació.