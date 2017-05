La Moncloa insinua que li pot prendre competències a Catalunya: "A diferència d'altres països, parteixen de l'estat centralitzat"

El govern espanyol insisteix a fer servir paraules gruixudes contra el Procés. El portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo, ha qualificat aquest divendres la intenció de l'executiu català d'aprovar la llei de transitorietat per la via ràpida d'"atemptat greu a l'estat de dret" i recorda que les competències autonòmiques "són d'un estat centralitzat" i que estan cedides a les comunitats autònomes, i no al revés, com passa a alguns estats federals. Méndez de Vigo ha respost això a la roda de premsa posterior al consell de ministres, preguntat pels possibles escenaris per aturar el referèndum, com l'article 155, davant de l'escalada verbal d'alguns ministres del govern, que parlaven de "cop d'estat" a propòsit de la filtració d'un esborrany de llei de transitorietat catalana.

"El que planteja el senyor Puigdemont és un atemptat contra l'article 1 i 2 de la Constitució", ha insistit el portaveu, que ha acusat el Govern d'anar "contra l'Estatut d'Autonomia" amb l'esborrany de la llei de transitorietat.

Méndez de Vigo s'ha referit a la carta enviada per Mariano Rajoy a Carles Puigdemont, i ha afirmat que en ella el president del govern espanyol "constata" la seva voluntat de "diàleg sense data de caducitat", que té com a únic límit el respecte a la sobirania nacional i a l'estat de dret. També ha recordat que la seva primera "obligació" és la defensa de l'ordre constitucional: "No es pot pactar una proposta que vol vulnerar el plantejament constitucional".

"El govern espanyol té una crida al diàleg a la societat catalana i hi ha una majoria de catalans que no entenen el que s'està fent", ha dit.

"Hi havia un pla en el cas que no hi hagués una acceptació de les seves condicions, la llei de transitorietat", que segons ell "no és una bona manera de plantejar una negociació". Per això ha demanat a Puigdemont que "recordi" que és "el president de tots els catalans i no només una part".

Sobre la voluntat del grup parlamentari de Junts Pel Sí d'habilitar el Parlament fins al 15 d'agost, per preparar el referèndum, Méndez de Vigo ha afirmat que, com a resposta, "no cal habilitar les corts en el mes d'agost, perquè la diputació permanent la pot convocar immediatament", en cas que calgui.

Demana "claredat" al PSOE

Sobre la intenció del nou secretari general socialista, Pedro Sánchez, d'introduir el terme "plurinacional" en el seu corpus ideològic, el portaveu del govern espanyol ha reclamat "claredat", tot i que ha rebutjat fer valoracions fins que no es confirmi. A més, ha considerat que poden comptar amb el PSOE per fer front al referèndum a Catalunya.