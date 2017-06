La Moncloa recorrerà al TC quan el Govern passi "dels anuncis als fets"

El govern espanyol no actuarà de moment davant l'anunci de la data i la pregunta del referèndum que han fet aquest divendres el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras. Actuarà, amb recursos al Tribunal Constitucional, quan el Govern passi "dels anuncis als fets", segons ha explicat el portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo. "Els pensaments són lliures, i l'anunci d'avui és un pensament que no es tradueix en res", ha justificat Puigdemont per explicar la inacció de l'executiu espanyol.

Així apuntava a la via del TC, que ja al febrer va avisar que qualsevol acte desplegat pel Govern encaminat a preparar el referèndum és "il·legal", com la que triaran per combatre els propers passos de la Generalitat en aquest sentit. Però serà només quan hi hagi documents signats, i no només d'acord amb l'anunci públic que ha fet l'executiu. Segons Méndez de Vigo, qualsevol acte que condueixi al referèndum serà il·legal, perquè l'advertiment del TC és "clar" i els responsables polítics catalans no podran adduir, com van fer el 9-N, ha dit, que no coneixien les conseqüències dels seus actes.

El ministre ha asseverat que el referèndum "és il·legal" i va contra la Constitució, i per tant "no se celebrarà". Dit això, ha tornat a convidar Puigdemont a la via morta d'intentar defensar una reforma Constitucional o de l'Estatut al Congrés. "Soc el portaveu del govern espanyol, però no soc 'pitonisso'. No puc dir què passarà el dia 1 d'octubre, però sí què no passarà: que se celebrarà el referèndum", ha reblat.

"Ens trobem davant d'un nou pas en una estratègia que no condueix enlloc. És cada cop més minoritària i radical", ha considerat el també ministre de Cultura, que ha afegit que l'acte a la Genralitat era "dels promotors del desafiament per als promotors del desafiament".

"Demostra que cada cop són menys" i "només hi ha els més radicals", ha insistit, en la línia estratègica que porta seguint el govern de Mariano Rajoy en les últimes setmanes, esforçant-se per presentar l'independentisme com un moviment descontrolat i prendre-li la legitimitat democràtica.

El portaveu de l'executiu ha afirmat també que el Govern ha "fracassat després del fiasco de la reunió amb el Pacte Nacional pel Referèndum" i "pel cop de la Comissió de Venècia, que ha tancat l'última porta a la via internacional".