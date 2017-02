Rajoy preveu precintar col·legis i prendre el control d'Ensenyament per impedir el referèndum

El Govern de Mariano Rajoy té previst un pla per evitar que se celebri un referèndum d'independència a Catalunya. La seva estratègia implica diversos ministeris i inclou mesures jurídiques i coercitives, com precintar les escoles, segons han informat fonts del Palau de la Moncloa a Europa Press.

Des de l'Executiu recalquen que la situació actual no és igual que la de novembre de 2014 perquè llavors, segons expliquen, no podien impedir les urnes, atès que la consulta era un procés consultiu que partia de l'associacionisme català. De fet, reconeixen que prohibir les urnes hauria estat desproporcionat.

No obstant això, ara s'està promovent una 'llei de desconnexió' al Parlament català i, per tant, aquest referèndum té una base jurídica il·legal que, segons avancen, serà objecte de recurs davant el Tribunal Constitucional. De moment, aquesta llei està oculta tot i que els partits sobiranistes asseguren haver-la pactat.

Mesures coercitives

Davant el supòsit que s'incompleixi la resolució del TC, el Govern activarà un seguit de mesures coercitives per evitar el referèndum. En aquestes actuacions podria figurar, per exemple, precintar els col·legis, o fins i tot agafar el control de la Conselleria d'Educació per impedir l'accés als mateixos.

Fonts de Moncloa expliquen que es tracta d'una estratègia completa que abasta diversos ministeris (Presidència, Interior i Educació, entre d'altres) i que contempla tots els procediments i diferents escenaris per actuar.

Sobre la possibilitat d'utilitzar l' article 155 de la Constitució, el Govern sosté que en la seva resposta al referèndum preveu la Constitució en el seu conjunt. Per això, les mateixes fonts subratllen que aquest referèndum no es durà a terme.

El mateix president del Govern, Mariano Rajoy, ha afirmat rotund aquest dimecres, abans d'abandonar el Ple del Congrés, que no es celebrarà un referèndum "il·legal". És més, ha criticat que hi hagi dirigents catalans que vulguin fer-ho "saltant-se la llei" i que a més ho diguin públicament.

El govern espanyol retreu al català la seva "falta de gestos"

Encara que finalment la Generalitat decideixi avançar el referèndum, com s'ha insinuat aquests dies, des de Moncloa insisteixen que ho tenen tot previst. Segons el govern espanyol, aquest avançament del calendari es deu al fet que la Generalitat busca "presentar-se com a víctima" per així poder anar a unes hipotètiques eleccions autonòmiques, presentades una altra vegada com a plebiscitàries, amb l'objectiu d'aconseguir més vots.

Les fonts consultades admeten que el govern de Mariano Rajoy està "decebut i preocupat" per la "falta de gestos" de les autoritats catalanes en aquests mesos. No obstant això, no donen per cancel·lada l'operació diàleg posada en marxa en aquesta legislatura.

De fet, la vicepresident del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, tornarà aquest mateix divendres a Catalunya, en concret a l'aeroport del Prat (Barcelona) per subratllar les inversions realitzades per l'Executiu.

Això sí, fonts del Govern reiteren que, encara que aquesta operació diàleg segueix en marxa, si la Generalitat redobla la seva aposta i activa el referèndum il·legal no en faran cas omís sinó que executaran el seu pla per evitar-ho.